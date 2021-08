Flor Bari Art: la artista plástica del momento

Flor Bari es una artista plástica argentina que ha realizado diversas piezas destacadas tanto a nivel nacional como internacional. Con un estilo único y trabajos exclusivos ella busca que sus obras sean realmente originales para marcar tendencia distintiva a nivel artístico.

“Realizó obras pop art utilizando diferentes tipos de materiales. Son piezas de arte, realizadas sobre diferentes soportes. Me defino como una “artista emergente” en la búsqueda de conectar y expresar al espectador el poder de crear todo lo que uno desea y creer en uno mismo, como meta colectiva, de poder cambiar el mundo en uno mejor, ser parte del cambio”, destaca Flor Bari.

Con respecto a su definición por el arte ella nos destaca que “es la vida misma y podemos encontrarlo en todas partes, ya que para mí es la energía creadora de cada uno” afirma.

¿Qué tiene de especial una obra realizada por FLOR BARI?

Cada una de mis obras tiene su propia personalidad, más allá de pertenecer a una colección específica, cada pieza es realizada en un momento y contexto determinado con una energía única.

Realizo mis obras con técnica mixed media, utilizando diferentes materiales encapsulados por capas de resina.

¿Cuál es el rol del artista plástico?

El artista plástico busca transmitir a través de sus obras sentimientos y experiencias. Por mi parte, busca mostrar otra realidad del mundo y transmitir mi energía a través de las obras. Ser parte del movimiento para crear un mundo mejor.

¿Qué buscaste transmitir a través de tu última colección?

Mi última colección, llamada “la creación”, está basada en mi experiencia con nuevos lienzos, es decir, utilizar indumentaria y mobiliario como soporte y poder expandir mi arte hacia cualquier tipo de instalación.

La temática de las obras es interiorizar al espectador con el poder de crear todo lo que uno desea y creer en uno mismo, como una meta colectiva. La idea es transmitir que cada persona puede convertir el mundo en uno mejor, siendo parte del cambio.

¿Cuáles son tus obras más importantes?

Todas mis obras son importantes ya que considero que son una extensión mía.

Haciendo énfasis en mis obras más impactantes tales como una lancha de modelo único de Chris Craft, una colección de dos metros de altura perteneciente a la colección FLOR BARI ARMY y un mural en Miami de 5 metros realizando con texturas.

¿En dónde te gusta poner el foco?

Si en mis obras hacen foco en la paleta cromática, también me gusta hacer hincapié en transmitir la importancia de creer uno mismo (BELIEVE IN YOURSELF), seguir los sueños (FOLLOW YOUR DREAMS), y varias motivaciones que impulsan un cambio positivo en nuestra sociedad.

¿Has realizado trabajos para el extranjero?

Sí, he realizado obras en Miami y destaco el mural realizado en aventura. En 2019 estuve en pinta Miami exponiendo dos piezas en art Miami Week, sumado a las piezas que concreté para New York.

¿Qué cosas nuevas se vienen para el final de 2021?

En septiembre realizaré la instalación de una escultura en el museo colección Gómez y además, en octubre se llevará a cabo la presentación de “Experiencia FLOR BARI”, mi nueva colección.

A futuro, estoy trabajando en diseños exclusivos para presentar en diciembre en feria Pinta Miami que se estará realizando en el contexto de art Miami Week.

