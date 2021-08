Dra. Paola Pelatia: la medicina estética y las redes sociales

Hoy quiero acercarles un tema que, si bien está muy incorporado a nuestra vida cotidiana; es casi como "el pan nuestro de cada día", sin embargo, no he visto que se le dedique real atención y desarrollo en profundidad y creo que podría traer varios riesgos aparejados y algunos de ellos NO menores. Me estoy refiriendo a la "Medicina Estética y las Redes Sociales".

Hoy todo lo que conocemos y no conocemos pasa por las redes sociales y si bien la Medicina es una profesión científica y muy social, la medicina Estética lo es mucho más, porque permite "exponer" y "poner en la vidriera" de estás Redes Sociales nuestro trabajo científico y la clave radica aquí justamente: Cómo hacemos nosotros los médicos para demostrarles a los futuros pacientes que somos profesionales formados, certificados, capacitados y además entrenados en las prácticas seguras con inyectables, tanto en su rostro como en su cuerpo. Además de demostrarles que tenemos la capacidad de reconocer complicaciones que pudieran surgir del tratamiento con esos inyectables y, lo que es más importante aún, saber resolverlas o derivar oportunamente.

Pienso que a la hora de que los usuarios de estás Redes Sociales elijen su profesional estético de confianza nunca piensan en estos "por menores" que les menciono; ¡simplemente porque NO lo saben! En su lugar deciden por lo que entra más lindo, agradable y convincente para sus ojos: "el Marketing", tal vez mal empleado, el "cholulaje" de la influencer de moda, del actor o actriz que realizó un tratamiento por canje o del caudal de "seguidores" y "likes" que tiene la cuenta de ese profesional.

Acaso vos cuando elegiste el profesional estético para hacerte tu procedimiento favorito, te preguntaste al menos en materia de inyectables, ¿si era un médico/médica quien te lo realizaría? ¿Si estaba certificado y entrenado para tales prácticas? y ¿si se ponía a tu disposición por cualquier evento fortuito, que en la medicina pudiera suceder; para no solo resolverlo, derivarte y/o acompañarte?

Pues bien ésto es lo que hace un Profesional Médico responsable que da confianza a conciencia y NO solamente se limita a ser el profesional Médico ( y que a veces no lo son) que está en la "Vidriera más linda de turno".

