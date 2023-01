Germán De Cicco

Germán, ¿cuál es el concepto de ser un Alquimista Comercial?

El Alquimista Comercial es un nuevo concepto que parte de la premisa de “transformar”, así como los Alquimistas transmutaban el metal en oro, la Alquimia Comercial transforma vendedores y jefes de ventas obsoletos y tradicionales en comerciales de excelencia y prestigio.

Mi principal objetivo es que los actuales comerciales incorporen las nuevas habilidades y competencias que se requieren para diferenciarse en mercados altamente competitivos, esto lo hago desde la “Disrupción” el “Desafío del status Quo” y la “Innovación Comercial”.

Mi trabajo fue, es y será revivir esa llama interior incorporando nuevas habilidades y competencias, con inspiración y motivación, con la energía y el dinamismo que me caracteriza.

¿Cómo fueron los inicios de la compañía?

“Alquimista Comercial” comenzó hace 10 años cuando observé que la venta necesitaba un giro, una revolución. En dicho momento desarrollé un canal de Youtube llamado “Coaching Comercial 3.0” cuyo fin era derribar mitos en ventas y desafiar los antiguos paradigmas comerciales. Luego diseñé el “Método 4 Ases”, basado en una nueva forma de ver y experimentar la venta, llegando así a más de 200 vendedores y logrando resultados significativos. Mientras transcurría el método fui gestando lo que llegaría a ser una gran revolución comercial, el libro “Yo Soy Vendedor” con matices místicos, disruptivos y basados en mis experiencias. Así llevé a lo más alto mi principal objetivo, que fue transformarme en el referente número uno en ventas de la Argentina, con reconocimiento internacional. En la actualidad estoy posicionado como uno de los conferencistas más destacados del país con métodos no convencionales e innovadores.

¿Qué oportunidades brindas desde tu espacio?

En un mercado donde los formadores comerciales no se destacan, donde aún se sigue hablando y discutiendo de técnicas de ventas, donde la excesiva formalidad conlleva a una teoría desmedida sobre la temática en cuestión, existe un área de oportunidad muy clara. Un formador, conferencista, coach y mentor “disruptivo”, “informal”, “basado en su experiencia práctica y no en la teoría”, “que hable de ventas desde una mirada mística y mágica incorporando conceptos de la metafísica” y “con un toque carismático e inspirador”. En este mercado, yo El Alquimista Comercial tengo una gran oportunidad de ser el número uno, no solo de Argentina, sino también a nivel internacional.

¿Cuáles son los productos que tiene a disposición tu público?

- Libro “Yo Soy Vendedor” (lanzamiento en marzo del 2023).

- Ciclo de conferencias “Las 7 elementos esenciales para transformar vendedores”.

- Método 4 Ases.

- Alquimia Gerencial nivel I “Transformando vendedores en lideres de Ventas”.

- Alquimia Gerencial nivel II “Maximizando tu habilidades Gerenciales”.

- Mentorias y Coaching individuales.

Datos de contacto:

Instagram: alquimistacomercial

Web: alquimistacomercial.com

Tik Tok: alquimista comercial

LinkedIn: Germandecicco

