Para los habitantes del Amba San Pedro es sinónimo de escapada de fin de semana, de tarde junto a la barranca del río, asado, pesca y relax. Lo que no muchos saben es que para llegar a los clubes náuticos y la paz que te pueda dar una tarde al aire libre, bajo la sombra de un árbol añejo hay que atravesar una ciudad pujante y llena de emprendedores.

Hoy nos dirigimos hacia allí a conocer a Lucas Ríos y su Gesdatta. Una solución para aquellos emprendedores y Pymes que necesitan emprolijar su administración y tomar decisiones inteligentes con mejor información.

¿Lucas, cómo estás? Gracias por recibirnos.

No, gracias a vos por la visita.

¿Qué es Gesdatta?

A nosotros nos gusta decir que es un “sistema Web de gestión contable”.

Web porque se usa vía web desde cualquier dispositivo conectado a una red de internet.

Gestión porque “soluciona” todas las dimensiones de la empresa.

Y contable porque todo tiene una base de contablidad y respeta la partida doble para garantizar que todo cierre por todos lados.

Es un sistema administrativo contable en la nube, es una herramienta que permite llevar a cabo diversas tareas, tales como facturación, cobros, pagos, generación de balances y libros de IVA, los cuales son fundamentales para la gestión de una empresa.

Su principal objetivo es recopilar y organizar datos dispersos en una única herramienta, para poder procesarlos y presentar información valiosa al dueño o decisor. En otras palabras, la herramienta se encarga de integrar y procesar datos para tomar decisiones más acertadas.

¿Cómo nace Gesdatta?

Yo estaba trabajando en una operación local para una Multinacional Suiza que centralizaba la administración en Buenos Aires y todos los meses nos enviaba informes contables que localmente nos nos cerraban. Nos decían que perdíamos plata y para nosotros nuestros negocios daban ganancias. Fue ahí que se nos ocurrió comenzar a realizar una contabilidad paralela con un Excel bastante complejo y lleno de fórmulas. De esa forma descubrimos no solo que teníamos razón en cuento a los números sino que además había alguien que se quedaba con la diferencia.

Uh, no todos estuvieron contentos con el descubrimiento.

Justamente para el dueño de un emprendimiento, una Pyme, o una empresa grande que exporta, tener la información clara y a disposición todo el tiempo, le hace tomar las mejores decisiones y puede encontrar rápidamente si existen desvíos que no tienen por qué relacionarse exclusivamente con una acción adrede. Hay muchas ineficiencias y pérdidas que se generan por no saber y no tener la información accesible de todas las áreas de la empresa. Ese es nuestro aporte de valor, nuestro granito de arena como sistema de gestión integral.

Debe haber varios sistemas de gestión, ¿por qué un empresario que nos está leyendo debería contratar el tuyo?

Es cierto, hay muchos sistemas y todos tienen la expectativa de ayudar y ordenar la administración de una empresa. En principio el nuestro tiene un diseño minimalista. La plataforma es fácil de usar, muy intuitiva y sólo activamos los botones que el cliente va a utilizar. No hay que ser un ingeniero para poder utilizar nuestro sistema. Por otro lado, nuestro modelo de negocio solo es rentable si el cliente permanece mucho tiempo con nosotros y eso solo es posible si está satisfecho y contento.

¿Cómo es esto?

Es que nosotros no solo vendemos un sistema de gestión realizamos la implementación, asesoramiento y capacitación para que el cliente pueda sacarle el máximo provecho desde el minuto uno. Si bien el cliente paga por ingreso y luego una cuota mensual, eso que paga al principio no cubre todo ese costo de implementación, capacitación y set up. Es por esa razón que nuestro incentivo y para eso trabajamos, es que el cliente se quede con nosotros mucho tiempo. Es más, nuestro sistema si bien tiene como base lo administrativo contable tiene muchos módulos lo que lo convierte en un ERP (planificador de recursos empresariales) Contamos con módulos de personal, de inventarios, de transporte, de empaque, mercado, entre otros. Y todo con la misma premisa. Manejo sencillo, información concentrada en un mismo lugar, mejor toma de decisiones. Entonces nuestra aspiración es que el cliente se encuentre satisfecho para que utilice todos los módulos que necesite. Eso también nos diferencia de otros sistemas que sólo hacen la parte administrativa y contable.

¿Cómo evolucionó la empresa desde aquel Excel complejo lleno de fórmulas y macros con el que se iniciaron a este Gesdatta Web y que vislumbran para el futuro?

Hoy somos 12 personas fijas trabajando en la empresa sin contar las personas que trabajan indirectamente dándonos algún servicio específico de manera tercerizada. Tenemos llegada a todo el país. El sistema se adapta a todo tipo de empresa por sector y por tamaño. Tenemos activos más de 500 usuarios con expectativas a seguir creciendo. El objetivo para el 2023 es aumentar un 25% el número de clientes. El crecimiento tiene que ser paulatino, porque al hacer hincapié en la implementación, en la capacitación y en la personalización del sistema para cada necesidad del cliente, en el arranque es muy demandante en horas hombre, Tal como te indiqué hace un rato, nosotros no ganamos en el primer año de vida de un cliente. Es todo inversión. Tenemos desarrollos específicos para algunos sectores. Somos muy fuertes, en el sector frutihortícola, con un desarrollo a medida, teniendo en cuenta las características particulares de ese negocio. Y nuestro compromiso es ir especializando más nuestro producto con innovaciones requeridas por otros sectores de la economía.

¿Y para el futuro?

Seguir creciendo en el país, y aprovechar alguna oportunidad para desarrollar nuestro modelo de negocio en otros países de Latinoamérica donde la problemática respecto del manejo de la información y la toma de decisiones se repite.

Gracias Lucas por tu tiempo, y muchos éxitos con Gesdatta.

Despidiendome de Lucas, tenía dos opciones. O encarar para la Autopista Rosario Buenos Aires y regresar a la Gran Ciudad. O hacer una breve parada en la Costanera sanpedrina para recargarme de energías y encarar mucho más oxigenado mi regreso a casa. Utilizando Gesdatta obvio que tomé la mejor decisión. Buenos Aires puede esperar un rato más.

Hasta la próxima.

Datos de contacto:

341 217 6566

[email protected]

por CEDOC