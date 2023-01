Guadalupe Ciancaglini

Guadalupe, ¿cuál es tu conexión con la Astrología y todo lo relacionado a ese mundo?

Curiosa, observadora, alegre e inquieta del saber son algunas de mis características con las cuales me siento cómoda. Me interesé en la Astrología y fue mi despertar como con la numerología, la física cuántica y la neurociencia.

Todos tenemos una misión ya que somos parte de una unidad, de un todo. Mi misión es formarme para ser una guía en una experiencia humana ya que nuestro espíritu viene viajando y vinimos a aprender a vincularnos (nuestro mayor desafío). El comportamiento tanto psicológico, como emocional es un laberinto interminable y eso siempre me tiene entretenida.

Me he formado en varias carreras: Marketing, Comunicación, Astronomía, Astrología, Coaching Deportivo y cada una de ellas me ha formado, pero la verdadera carrera mía, es La Vida y la Experiencia.



¿Qué te llevó a dedicarte a la Astrología y cuáles son las funciones que se desempeñan en esta gama?

A mis 30 años, experimenté dos acontecimientos claves para mi vida: el nacimiento de mi hijo Constantino y el fallecimiento de mi marido. Fui testigo del silencio de la noche, que por aquellos tiempos era el peor enemigo del dolor. A partir de estos eventos, transformé el dolor en la intención de ponerme al servicio y acompañar a otras personas. La empatía y la compasión fueron mi motor para acompañar, tanto en sus vidas personales, como en el desarrollo de su identidad y carácter y, sobre todo, en el talento de cada uno.

Un/a astrólogo/a es una persona que se dedica al estudio de la posiciones de los astros y planetas en el momento del nacimiento de una persona y cómo estos pueden influir en su vida personal. Utilizar esta información para crear mapas astrológicos, también conocidos como cartas natales, y brindar interpretaciones y predicciones basadas en la posición de los planetas y los signos astrológicos. La astrología es un lenguaje sagrado donde yo soy una intérprete del mismo. La intuición es mi herramienta en mi trabajo diario, para conectarme con mi centro y así alcanzar y resonar con un otro.

¿Qué servicios brindas?



A lo largo del camino, que no fue nada fácil, crie a mi hijo y me dediqué muchos días y noches a estudiar y eso me llevó al coaching astrológico, comencé a aplicarlo en el deporte de alto rendimiento, yendo puntualmente al resultado.



Comienzo un proceso de interacción con el consultante basado en su día hora y lugar de nacimiento, ya que somos únicos e irrepetibles. Con esa información comienzo abrir su huella digital almática, es decir su carta natal, reviso sus registros solares de años anteriores y voy armando el camino que me indica en qué momento de conciencia se encuentra la persona. Luego analizó los ciclos lunares y los eclipses que marcan sucesos en nuestras vidas y acontecimientos, que son un referente para empezar a trabajar con ellos/as.

Primero empecé con un golfista y cuando ganó su copa fue un estallido de magia dentro de mí. Luego un jugador de tenis, hockey y así se fueron sumando nuevas disciplinas.

En la actualidad el deporte y la astrología son mis pasiones. Poder acompañar a jugadores de fútbol y Directores Técnicos en su carrera y en su vida personal (que en general es de mucho desarraigo, esfuerzo, frustraciones y glorias) es lo que despertó en mí esta pasión hace cuatro años. ¡Ahí sale mi mejor versión!

¿Cómo es tu forma de trabajo?

Mi forma de trabajo es totalmente personalizada, realizo servicios de coaching a jugadores de Fútbol que están en diferentes continentes y eso no es un impedimento para mi disciplina. He viajado por ejemplo a torneos de golf a EE.UU y he continuado con el trabajo online. Cada consultante tiene la libertad de elegir el formato que le sea más cómodo (virtual o presencial). Siempre en un espacio cuidado y confidencial, donde acompaña la armonía, la música, la respiración consciente y donde se genera un clima de Amor.

Soy una convencida de que la magia la creamos nosotros y lo he comprobado varias veces. Hoy invito a todos a despertar desde la confianza que cada uno tiene que desarrollar para aceptar y aceptarse como es, desde su genuinidad y simpleza.



