Academia de Finanzas Personales: Aprender a gestionar nuestros ingresos

“Mi objetivo es llevar paz y tranquilidad a tu cabeza y a tu cuerpo. Que sepas que vas a llegar con plata a fin de mes y que vas a tener plata para todas las cosas que necesites” Menciona Lucia sobre los objetivos de sus clases.

¿Cómo surgió la idea de crear una academia de finanzas?

La idea surgió a partir de ver a amigos y compañeros de la facultad que no podían organizarse con su dinero y, como a mi me resultaba fácil, les armaba un plan de acción.

Les decía “Podés hacer esto y esto, te descargas tal app, te haces una cuenta así en un banco, los plazos fijos se hacen así, etc.”

De a poco me fui dando cuenta de la cantidad de personas que no se toman el tiempo de aprender a gestionar su dinero, que es algo que manejamos todo el tiempo; y llega un punto en el que parece que él (el dinero) nos maneja a nosotros. Entonces se me ocurrió hacer un espacio donde a través de clases en línea, asincrónicas, con ejercicios prácticos y listos para pasar a la acción pueda ayudar a éstas personas (estudiantes, emprendedores, profesionales o trabajadores) a gestionar su dinero en paz.

¿Por qué crees que son importantes las finanzas personales?

Porque son la columna vertebral de nuestra vida. Utilizamos dinero para todo. El dinero nos genera emociones de todo tipo: traumas en la infancia, discusiones familiares y de pareja, alegrías cuando lo tenemos, preocupación cuando nos falta. Con dinero pagamos experiencias como viajes, pagamos la tranquilidad de comprar un medicamento, pagamos la seguridad de vivir en un lugar determinado, pagamos la comodidad de trasladarnos como nos resulta más cómodo. El dinero nos da la libertad de tener opciones dentro de las cuales elegir.

¿Cómo podemos iniciarnos en el mundo de las finanzas?

Ya estamos iniciados en el mundo de las finanzas, utilizamos dinero todo el tiempo, pero lo importante acá es aprender a gestionarlo, y para eso lo principal es empezar a prestar atención en qué utilizamos nuestro dinero, qué pagamos con él, vicios, salidas, diversión, entretenimiento, seguridad, estatus, rapidez, entre otros. El primer paso es prestar atención, tanto a “en qué gastamos”, como a “cómo nos sentimos cuando gastamos en eso”. Lo mismo con los ingresos. ¿Cómo te llega la plata que manejas? Y también es crucial encontrarnos con nuestros pensamientos y emociones respecto del dinero ¿qué pensas acerca del dinero? ¿qué pensas cuando ves a alguien que tiene mucho dinero?.

Empezar a responder éstas preguntas es la puerta para empezar a manejar nuestro dinero.

¿Cómo podemos acceder a tus cursos?

Me encuentran en instagram y en youtube como @academia.finanzas.personales, en tiktok como @academia.de.finanzas

por CEDOC