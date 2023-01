"La Psicología Deportiva no como moda, sino como un pilar fundamental en el entrenamiento y formación de deportistas”

Hace algunas semanas cuando los argentinos aún no éramos campeones y sufríamos los partidos del Mundial de Qatar, escuchamos al arquero de la Selección Nacional hablar sin tapujos de cómo su Psicólogo lo ayudaba a transitar sus desempeños deportivos. La existencia de la Psicología Aplicada al Deporte empezó a salir a la luz.

Ante todo me presento: me llamo Luz Morales, tengo 39 años y trabajo como Psicóloga desde 2007, año en que me recibí en la Universidad de Buenos Aires. Me dedico a la clínica en mi consultorio de Béccar, BA; previo paso por el Hospital Central de San Isidro, donde realicé mi Concurrencia hasta 2012. En simultáneo he trabajado como Acompañante Terapéutico y coordiné equipos en una Institución de AT de CABA.

Desde niña me interesó escuchar a otros con sus padecimientos y angustias, pero también las historias de autosuperación y resiliencia. Siempre me gustó acompañar a las personas a encontrarse con su deseo.

Pero, ¿cuál era el mío? Y acá les hablo de mi pasión: a los 4 años comencé a nadar gracias a mi madre, luego incursioné en varios deportes en una Escuela de Iniciación Deportiva en los Campos de Deportes Municipales de San Isidro, donde inicié Hockey a los 8 años, deporte que aún en la actualidad sigo jugando. Hace un tiempo sumé a mi vida el Tenis y también ando en bicicleta. Soy una convencida que el deporte transmite hábitos, valores y costumbres que se sostienen en el tiempo y que nos forman como personas.

Pienso que la vocación surge cuando la habilidad, la pasión y la necesidad confluyen en una contingencia. En mi caso, considero que me hubiese sido de mucha ayuda contar con un Psicólogo Deportivo para que me acompañe en mi carrera deportiva, y más después de las lesiones de rodilla y las cinco cirugías que tengo en ellas.

Así llegó marzo del 2020 y la Pandemia. Yo me encontraba entrenando para un Mundial Master de Hockey, así que tuve que entrenar en el balcón de mi casa con la bolsa de alimento de mi perra y corría en la cochera del edificio; semanas después se suspendieron todos los torneos. Para un deportista estar alejado de las competencias hace que la motivación descienda. Fue triste, tanto sacrificio “¿perdido?”. Una vez leí en la Autobiografía de un famoso tenista estadounidense que él siempre se repetía: “Controla lo que puedas controlar”. Así que hice algo distinto. Decidí comenzar una nueva especialización que por compromisos deportivos siempre había procrastinado. La mejor decisión. En momentos de angustia o de adversidad donde pasan cosas que no podemos controlar, nos tenemos a nosotros mismos y a nuestro deseo que nos sostiene.

Actualmente trabajo con deportistas, asesoro a entrenadores y soy Psicóloga Deportiva en un Plantel de Hockey de un Club; también continúo mi práctica clínica con pacientes que me consultan por otras cuestiones.

Hoy estoy aquí escribiendo para ustedes, continuaré escribiendo algunas columnas sobre Psicología, orientándome en la Clínica y en el Deporte. ¡Los invito a leerme! Espero que siempre el deseo me guíe, y que a ustedes también.

Datos de contacto:

Lic. Luz Morales

Psicóloga Especialista en Clínica y Deporte

(UBA - APDA)

MN 43342

MP 94642

Instagram: @luzmoralespsi

LinkedIn: Luz Morales

Mail: [email protected]

por CEDOC