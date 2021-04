Gustavo Arce: “La moda nacional no tiene nada que envidiarle a las primeras marcas internacionales”

Uno de los sectores más golpeados por la crisis a causa de la pandemia COVID-19 fue la industria textil y sus comercios. Según un relevamiento realizado durante febrero por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el número de locales vacíos en las principales áreas comerciales porteñas registró una suba de 31,2% en comparación con los números anteriores a la cuarentena.

“La pandemia significó un parate importante para la industria. La gente no consume si no sabe si el mes que viene va a tener trabajo”, analiza Gustavo Arce, creador de la firma de moda Agustino. De todos modos, el empresario afirma que la industria de la moda en Argentina tiene una excelente posibilidad de desarrollo: “El valor del dólar hizo que las importaciones se frenaron y ahí nos posicionamos las marcas nacionales. Tenemos lo fundamental para lograr esta conquista del mercado: diseño de calidad; la industria de la moda nacional no tiene nada que envidiarle a las primeras marcas internacionales”, concluye.

En ese sentido, el empresario también cuenta que, si bien la presión impositiva para el sector empresario es muy fuerte y mantener un local de calidad abierto al público representa un porcentaje muy elevado sobre los márgenes de ganancia, su empresa contrató más vendedores en sus locales de la Av. Santa Fe, y en la provincia de Córdoba Capital. Mantuvo a los casi 170 empleados en sus fábricas y firmó un acuerdo para estar en otros 250 puntos de ventas en todo el país. “Argentina tiene los mejores empresarios del mundo. Cuatro años en este país es como hacer un máster en la Universidad de Harvard. Pasamos por tantas crisis económicas que para poder subsistir tenés que ser creativo, ingenioso… casi un mago”, confiesa Arce.

Reinventarse. Este año, Agustino decidió ampliar su portfolio de productos y crear la nueva línea urbana y de tiempo libre: "Mucha de la gente que usaba un ambo de Agustino, hoy trabaja en home office y para eso no necesita ponerse una camisa, un saco, o un buen par de zapatos de cuero", explica el empresario. El lanzamiento de la campaña Otoño-Invierno 2021 se realizó en el Hotel Legado Mítico de Buenos Aires, el conductor Nicolás Occhiato y la modelo internacional Vanesa Wasinger son las nuevas caras de la firma. Consultado acerca de las tendencias y gustos del argentino a la hora de vestirse, Arce afirma que hay un nuevo segmento de público que ya no compra ropa estacional, quiere prendas que pueda usar todo el año: “Una campera de cuero va para invierno o verano, con una remera básica y un jean o con una camisa y un pantalón de vestir”, sostiene.

Además, el creador de esta firma que nació hace veinte años con la venta exclusiva de camperas de cuero y continúa evolucionando de acuerdo a la demanda de sus clientes, afirma que el argentino tiene muy buen gusto y le gusta la ropa canchera: “Nuestros clientes priorizan las telas, la sastrería, están en los detalles” dice y agrega: “Hoy vestirse bien es un código impuesto, el cliente gusta de estar combinado y cómodo a la vez”.

