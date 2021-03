SENSUUM: El placer de la ceremonia del té

SENSUUM es una marca que podría ser un resumen de la historia argentina, de inmigrantes y tradiciones. Su fundadora, Lorena Sepúlveda Maldonado, la creó en honor a su padre y hoy ella nos cuenta más sobre este espacio dedicado a brindar blends de té de calidad.

“Siempre veía la pasión que mi padre tenía a la hora de vivir su vida, desde sus orígenes escoceses que vienen de mi abuelo Stewart, o Estuardo. SENSUUM, o sea SENSACIONES/SENTIDO en latín, simboliza el hábito, la virtud y la pasión de saborear con placer y conocimiento las comidas y bebidas, como él me inculcó”, destaca Lorena.

La emprendedora afirma que disfruta de las sensaciones que brinda la infusión y por esa razón busca profundizar en ellas. “Nos concentramos exclusivamente en los tés de hebras, que preservan su esencia y sus características”.

¿Qué blends tienen a disposición? ¿cuentan con otros servicios?

Tenemos Chai verde, Sensaciones, Earl Grey Jazmín entre otros blends propios y exclusivos, todos de bases importadas: té de India, China y más. Contamos también con tazas y todos los accesorios necesarios para preparar de modo adecuado un buen té y, sobre todo, disfrutarlo. Por otro lado, brindamos servicio de BRIDAL SHOWER- TEA PARTY. Descubrimos que las despedidas de soltera son momentos para disfrutar con amigas y pasarla bien, con o sin la excusa de algún evento.

Las mujeres amamos el té con amigas, buenas charlas y ricos acompañamientos. Y servido en las vajillas apropiadas es parte del placer y el disfrute. También tenemos un servicio de venta directa a bares y restaurantes que compartan nuestra idea del té. El té fue, desde su mismo origen, una ceremonia. SENSUUM intenta ser el fiel representante de la ceremonia del té. Respetarla, difundirla, y transmitirla Apuntamos a todos aquellos que quieran descubrir el maravilloso mundo del té en hebras.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Nuestro trabajo es muy creativo y nos mantiene en constante relación con los clientes. Aprendemos, recreamos, evolucionamos y disfrutamos todo el tiempo. Es mucho más que un trabajo. Es una vocación.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

Amo sociabilizar y compartir. Por esa razón, me gusta crear ese lazo directo de confianza con mis clientes, que no sientan que vienen tan solo a buscar un té y deben salir rápidamente del local; me gusta escuchar sus opiniones, dudas o ideas respecto a algún producto. Por eso, si venís a comprar algo seguro me encuentres en el local; para mí es muy importante que el cliente sepa y disfrute lo que compra. Si bien somos una marca nueva, los clientes hasta hoy están satisfechos y eso nos reconforta. Siempre nos consultan sobre el modo correcto de hacer el té.

¿Cómo se proyectan a futuro?

Nos perfeccionaremos en todo lo relacionado a la ceremonia del té, que fundamentalmente, es un estado de ánimo. El té es compartir, saborear, degustar, jugar con los sentidos y sabores. Es cultura. Por eso no creemos saberlo todo. Nuestros clientes nos guían. No sólo ellos nos eligen a nosotros: nosotros los elegimos a ellos. El té de hebras es un símbolo. Continuaremos experimentando con degustaciones guiadas online y utilizando a full el canal digital, que llegó para quedarse. Incursionaremos en otras experiencias, siempre buscando nuevas maneras de compartir. Estamos trabajando en algo nuevo que les iremos contando.

Más información en: IG @sensuumtea - info@sensuumtea.com.ar - www.sensuumtea.com.ar