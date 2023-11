“Importancia del Liderazgo positivo en la Gestión de conflictos laborales” - Brand

Cierta vez asesoramos una empresa que contaba con el manejo de una cadena de comercios importantes, pero en la cual notamos un desquicio absoluto en el manejo del personal. Empleados que faltaban 10 o 15 días, sanciones mal aplicadas, intimaciones o despidos mal hechos, telegramas mal contestados, reclamos judiciales que se sumaban, pérdidas económicas tan cuantiosas como evitables. No se nos permitía gestionar dicha área de la empresa que manejaban bajo la premisa del dueño: “A mí me gusta que los empleados me tengan mucho miedo, es mi forma de conducir”. Ese fue el final de nuestro Asesoramiento casi al comenzar.

En otra oportunidad, asesoramos a una metalúrgica, donde el dueño, una persona mayor, conservaba la plantilla de personal desde hacía casi 25 años. Habían crecido con la empresa, sabía todo de sus vidas y necesidades, sancionaba cuando había que sancionar, pero era muy difícil llegar a esas situaciones luego de su actuar tolerante y amplio de criterios. En determinada oportunidad a instancias del Sindicato, reclamaron un retroactivo de convenio. Se negoció un acuerdo conveniente a ambas partes, y hasta se volvieron luego al trabajo en el auto del dueño. A su muerte, aquellos, junto con nuestro asesoramiento, fueron un puntal necesario para los hijos y nietos de aquel, en el funcionamiento hasta hoy de la fábrica.

¿De que hablamos, cuando hablamos de liderazgo consciente? Tema por el cual nuestro Estudio junto con la Academia Koru, brinda capacitación con certificación oficial. De esa clase de liderazgo racional, positivo, de criterios amplios, tanto para su actividad, como también, con la empatía, atención, liderazgo y delegación eficiente, que le permita un control general de su organización, tanto de los desafíos externos, como de las capacidades internas, con el mismo nivel de predisposición para ambas.

Entre dichos insumos, el capital humano es uno de los más importantes, y hasta decisivos a la hora de la producción continua, eficiente y sin demoras, que no solo resulten costosos a la organización, sino también alteren el ritmo de la misma.

Muchos de los conflictos laborales que terminan en despidos directos o indirectos, detonan luego de reclamos que no reciben respuesta ni atención, sanciones mal aplicadas, asesoramientos compartimentados o sesgados y con nulo conocimiento jurídico de las consecuencias de los mismos, liderazgo negativo en la conducción o sus líneas gerenciales.

Citemos algunos casos que originan despidos indirectos, adoptados por los trabajadores: Falta de registración; Diferencias salariales; Errónea o deficiente registración; Horas extras no canceladas; Jornada laboral mal registrada; Salarios no acordes al trabajo, responsabilidades o reales tareas; Gerentes incompetentes para su cargo o para gestionar el trabajo en equipo o la adopción de erróneas decisiones; Mala asignación de tareas; Falta de Flexibilidad laboral; Falta de reconocimientos; Falta de capacitaciones o promociones; Nula fidelización del personal; Mala aplicación del régimen de sanciones; Hostigamiento y persecución; Incumplimiento de aportes y Cargas Sociales en tiempo y forma, Incumplimiento en las medidas de seguridad; etc.

Parecen complejas, variadas conflictivas, pero el desarrollo de nuestro “Plan de Asesoramiento y gestión corporativa integral externa”, propio para cada organización, y acompañando a sus lideres en sus diversas áreas, y decisiones, ha logrado grandes éxitos a las empresas.

Nuestra vasta experiencia corporativa, acredita que un liderazgo positivo, consciente, abierto y empático, de una organización formada por todas y cada una de sus partes, no significa en absoluto perdida de autoridad o liderazgo, y mucho menos de poder disciplinario, sino su perfeccionamiento armónico y eficiente .

Sabemos cómo gestionar la problemática laboral, evitar y administrar conflictos laborales, potenciales o concretos, utilizar los mecanismos disciplinarios , los intercambios cablegráficos en debida forma, pero también la promoción de sistemas de valoración de “Recursos Humanos y productivos”, de fidelización de los trabajadores con y en beneficio de la empresa, mediante la buena administración de premios y castigos, de actividades recreativas que incluyan a todos los miembros de la misma, capacitación, promoción y rotación interna del personal que lo merece, reasignación de tareas del personal que no rinde en su área o es problemático, buscando la optimización de los recursos y reducción de conflictos, atención de las necesidades y capacidades de los trabajadores, cumplimiento adecuado y legal que evite todo aquello que pueda luego dar lugar o argumento a conflictos legales y grandes pérdidas económicas.

por CEDOC