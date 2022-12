Ine Francisconi: “Potenciar tu talento para vivir con menos estrés y más disfrute”

Ine, ¿cómo has iniciado este camino?

Me inspira mi propia historia. Desde niña me gustaba escribir, enseñar, comunicar; y con la escolarización, la influencia de mandatos externos y el “deber ser”, me fui desconectando de mi esencia, de mis talentos. Al terminar la escuela secundaria no sabía que carrera seguir, estaba confundida, buscaba respuestas afuera y no, dentro mío.

Me recibí de Abogada pero no me sentía cómoda ejerciendo la profesión, y tampoco era feliz con mi vida. Seguí buscando e ingresé al mundo corporativo, realizando un Magister en Dirección de Empresas, especializándome en Liderazgo, Psicoterapia y Gestión del Capital Humano. Luego, llegué al Coaching Ontológico y comencé el camino de reconexión con mi esencia, con mis talentos junto a un viaje interior intenso para limpiar bloqueos internos, creencias y emociones que limitaban la libre expresión de mi ser. Allí mi vida comenzó a cambiar, seguí capacitándome, aprendiendo, decidí reinventarme y trabajar de lo que amo hacer.

En la actualidad, ¿a qué te dedicas?

Hoy me focalizo en potenciar el talento de líderes, emprendedores, profesionales o quienes tengan vocación de serlo, para que puedan ejercer un liderazgo auténtico, integral y de alto impacto. Facilito el proceso de reinvención personal y profesional, de reconexión con el propio talento para diseñar un plan de carrera o de vida desde allí.

¿Cuál es la clave para lograrlo?

El secreto está en salir del “modo automático, programado” que lleva una vida condicionada por expectativas o circunstancias externas, que provoca insatisfacción y estrés, para entrar en el “modo creativo”, de “diseño consciente” del propio camino para vivir y trabajar con más disfrute, bienestar, alcanzar la autorrealización y la excelencia. Es lograr la automaestría, el autoliderazgo, para luego, poder inspirar y liderar a otros desde la propia grandeza.

¿Cómo se realiza este proceso?

Guío y facilito este proceso mediante sesiones individuales, incluyendo el Test de Benziger, una herramienta de las Neurociencias que descubre el área dominante del cerebro, donde radica el talento natural, develando una información valiosa y clave para construir una nueva etapa personal y profesional. Además realizo capacitaciones, talleres y mentorías grupales. Me encanta escribir y comunicar sobre estos temas.

¿Cómo podemos contactarte?

En las redes sociales estoy como Ine Francisconi. Y mi sitio web: www.inefrancisconi.com.

Los espero.

por CEDOC