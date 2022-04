Ivan Benedetto

¿Cómo fueron tus inicios como profesional?

Siempre me gustó ayudar, acompañar, buscar el lado positivo, la enseñanza, sabiendo valorar lo mejor de cada persona y explorar más esa parte, ya que ahí residen sus talentos.

Llevo adelante distintos negocios, desde las finanzas, la consultora para empresas y los salones de belleza y academias del cual soy Presidente en Ngp Salones y Academias.



Mi historia dentro del coaching comienza hace cinco años cuando me capacité como Formador de Formadores, un programa para capacitadores y líderes en general. Era básicamente de herramientas de Coaching y PNL (aclarar que significan las siglas) con un contenido pedagógico importante, ya que una de los docentes es Licenciado en Ciencias de la Educación. Me inscribí en ese momento para seguir profesionalizando lo que hago desde los 20 años: capacitaciones y shows escenarios para estilistas, barberos y profesionales del sector de belleza de todo el país y también del extranjero. Aparte de tener salones de belleza desde mis 22 años, estoy continuamente gestionando grupos de trabajo de distintos proyectos comerciales, artísticos y educacionales.



¿Cómo surgió el emprendimiento?



Surge de las necesidades que observo en personas líderes, empresarias y emprendedoras, un estilo de vida que llevo de toda la vida. He capacitado y asesorado en imagen a miles de personas. Es un rubro que te ayuda a perfeccionar el entendimiento de manera más profunda, y siempre me apasionó y me he destacado por ésta cualidad: saber escuchar, con todo lo que eso implica. Con el Coaching lo pude entender y perfeccionar. La otra herramienta fundacional la sigo aprendiendo todos los días con mucha energía: saber preguntar.



¿Cuál es la metodología que llevas a cabo?



Las herramientas que desarrollo como pilares son:

1. Escucha Activa



2. Comunicación Efectiva



3. Preguntas Poderosas

Buscando continuamente identificar los objetivos y propósitos más reales y puntuales en éste momento. El éxito está ligado a la consagración de ciertos objetivos. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cómo medís tu éxito? El placer está muy relacionado con el éxito personal y/o grupal. Es por eso que en la actualidad las organizaciones más innovadoras son más receptivas, con tendencia a la horizontalidad, fomentan el feedback 360º, establecen mejores puentes vinculares entre los miembros de la empresa, los colaboradores, los equipos externos, los proveedores, con el sistema en general y sobretodo con sus clientes.





¿De qué trata el Coaching Empresarial que desarrollas?



BNDTTO Coaching se fundó hace un año. Estamos abocados al Coaching Empresarial con preferencia de modalidad “In Company”, con visitas periódicas a la empresa. También lo desarrollamos a distancia con reuniones virtuales y la posibilidad de visitas puntuales. Hemos crecido a buen ritmo en base a compromiso y resultados. Siempre con sinceridad y actitud positiva como pilares innegociables.



En el Coaching creemos que quien diseña o ya tiene la solución, es el mismo cliente. Para ponernos de acuerdo, les cuento que para desarrollarse con éxito a nivel laboral, debemos tener en cuenta que existen dos grandes grupos de habilidades que debemos aprender toda la vida laboral: las habilidades duras y blandas.



El Coach Organizacional es un entrenador de habilidades blandas, como pueden ser la comunicación, planificación, liderazgo, gestión del tiempo, compromiso, etcétera.



En cambio las habilidades duras son las técnicas, el saber con el cual trabaja cada persona, por ejemplo: vender, reparar, gerenciar, gestionar, enseñar, cantar, programar. Y para ser un trabajador completo, hay que desarrollar continuamente ambas.



El abordaje del coaching es siempre desde el presente hacia el futuro. La premisa es: ¿Qué quieres lograr con las herramientas que ya tienes y las que puedes incorporar? Somos los hacedores de nuestro destino y el coaching te enseña a diseñarlo, a darle decisión propia a cada cosa que te sucede, dejando de lado juicios infundados y creencias que ni siquiera son de uno mismo, siendo en distintas circunstancias creencias de nuestra familia, nuestro barrio o nuestra clase social, como por ejemplo: “en éste país no se puede emprender”.



El coach detecta creencias limitantes, actitudes inconsistentes, inseguridades, desmotivación, etcétera. Y mediante conversaciones, se beneficia el autoconocimiento, el aprendizaje, la empatía, la delegación de tareas, el liderazgo, el trabajo en equipo y muchas cosas más.



Contamos con un equipo de profesionales expertos en los distintos sectores de una organización para acompañar desde todos los saberes; desde ingenieros en sistemas hasta abogados. Nuestro acompañamiento significa también gozar de las ventajas de nuestra agenda de contactos para llegar a resoluciones más efectivas y veloces. Estamos convencidos que las soluciones están ahí, mucho más cerca de lo que uno cree; y lo determinante resulta ser la actitud positiva de “buscar sabiendo que vamos a encontrar”. La clave es sentir un convencimiento profundo de que lo que anhelamos va a suceder, sumado a aflojar expectativas, sintiendo que uno está lleno ahora, teniendo conciencia que el momento de plenitud está en el hoy.



¿Cuáles son sus valores?



Nuestros valores se basan en: el fortalecimiento y desarrollo del clima laboral, el trabajo en equipo, la comunicación fluida y asertiva, y la concreción de los objetivos personales y grupales.



¿Brindan talleres para el público?



Dictamos talleres abiertos a todas las personas de todas las etapas adultas. El primer taller del año es el de “Comunicación Efectiva”. Actualmente estamos en la era de la comunicación, todo es marketing, todo es negociación y vincular. Desde esa base abordamos oratoria, marketing y desarrollo personal.

Los que asistan se van a llevar un autoconocimiento bastante profundo como para entender:

1. qué quieren comunicar

2. qué deben comunicar

3. cómo lo quieren comunicar

Disfrutamos y nos entusiasma cada nuevo desafío que nos presentan nuestros clientes, ya sean los actuales o nuevos; por lo que los invitamos a sumarse para que podamos juntos, potenciar lo que ya existe en cada uno y en cada organización.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 341 7181835

Instagram: @ivanbenedetto_ngp

por CEDOC