La mente tras el negocio inmobiliario

Abogado egresado de la Universidad de Belgrano, con una Maestría en Derecho y Martillero y Corredor Inmobiliario por la UTN, Gustavo De Simone es un reconocido empresario inmobiliario, que hace 12 años dejó “atrás una carrera como negociador de contratos y fideicomisos para empresas de energía, tanto en Argentina como en Estados Unidos, y me decidí adentrarme en el mundo de los bienes raíces”, dice quien, además de estar en pareja con Helga Hartmann y ser padre de Aylen (18), Martina (17) y Francesca (10 meses), lidera un equipo de 12 asesores y tuvo un promedio en el 2021 de mudar una familia cada día y medio, en un contexto negativo para el sector, manteniéndola este año. Es coautor junto a la Lic. Jesica Valansi del libro “Descifrando la Mente Inmobiliaria”, un libro imprescindible para todo aquel emprendedor o empresario, pero más aún si se dedica al negocio inmobiliario. “El libro es una edición independiente de 243 páginas que puede adquirirse en Amazon y Mercado Libre, con más de 2500 lectores en este casi año y medio desde su aparición. El prólogo fue realizado por Mauricio Benoist, gran formador de líderes y emprendedores; la introducción es de Dotti Peñatte, Chief Operating & Marketing Officer de RE/MAX Argentina-Uruguay; con destacadas reseñas como la del conocido conferenciasta internacional Jürgen Klaric”, describe Gustavo que ya va por la segunda edición de 1.500 ejemplares, libro que puede adquirirse en inglés y que ya tiene ofertas para ser traducido a otros idiomas.

- ¿Qué es lo nuevo que aporta este libro al negocio inmobiliario y a quienes trabajan en él?

En principio, además de brindar mis años de experiencia y éxito ininterrumpido, el costado novedoso de nuestro libro es la incorporación de una nueva herramienta que no está presente en ningún otro libro de emprendedores, empresarios o comerciales. A esa herramienta, creada por nosotros, la llamamos "Tríada del psicoemprendimiento", ya que nos permite desarrollar tres enfoques: 1) La interpretación del negocio, un enfoque necesario para comprender cómo funciona el campo de desarrollo profesional, tomar conciencia por qué se eligió este rubro, cuáles son las habilidades necesarias para explotarlo y reconocer los obstáculos que podrían impedir prosperar. 2) El desarrollo de nuestras competencias y mentalidad. Es bien sabido que aquellas personas que se preparan como corresponde, leyendo y estudiando, desarrollan una profesión facilitando su vida sobre el resto; pero lo que nadie dice es que el desarrollo de la mentalidad es tan o más importante que todas esas habilidades duras que transitaste. Lo que hace la diferencia es conocer de qué se trata esa mentalidad, habitar el mundo de la prosperidad y, por sobre todo, generar las acciones necesarias para concretar aquello que se anhela. 3) El costado humano emocional y los mecanismos inconscientes que se comportan como nuestro peor enemigo. Quizás este sea el costado más novedoso del libro, yo no he conocido otro libro del rubro que le haga tanto lugar al costado "más humano", “más emocional”, "más inconsciente", en el término estricto de la palabra.

- ¿De qué manera han desarrollado ese aspecto del libro?

Nos centramos en todos esos mecanismos imperfectos de la peculiaridad humana que operan como puntos ciegos pero que son, en gran parte, la resultante de nuestros fracasos. Son esas resistencias súper imperceptibles que, de repente hacen, por ejemplo, que nos caiga mal un cliente o se obstaculice una operación y nos lleva a ahogarnos en un vaso de agua. Reconocer nuestras actitudes frente a eso es poder salir de ese círculo vicioso. En nuestro libro se pueden encontrar todos los tips y ejemplos de casos reales vividos por mí, que constituyen la forma en que construí mi negocio, junto con el trasfondo psicológico y las explicaciones que nos aporta Jesica Valansi como psicóloga, dando un sustento teórico sólido a todo lo que se plantea. El éxito de nuestro libro, ademas del contenido, es la agilidad de la lectura y el estilo de redacción fresco y llevadero para ser leído de principio a fin sin darse cuenta. Tenemos el orgullo de presumir que muchas personas nos contaron haber leído el libro hasta tres y cuatro veces, y haberle sacado jugo nuevamente en cada lectura.

- En cuanto a su actividad profesional, ¿cuál considera que ha sido sus mejores logros producto de haber aplicado las técnicas que enseña?

Como empresario en el rubro inmobiliario, fui reconocido por mis impresionantes resultados, no solo nacional sino también internacionalmente. Formé parte de los Top Ten en ventas de Re/Max, una de las empresas del rubro más importantes del mundo, sosteniendo mis estándares entre los Top Ten durante estos 12 años. Como team leader he llevado a mi equipo a ser número uno en ventas en Argentina y Latinoamérica durante cinco años consecutivos y Top 5 del mundo en los últimos cuatro, ocupando el primer puesto en el 2020. Pero todo esto no es casualidad. Cursé cinco postgrados en Argentina y un Master en Leyes en la Southern Methodist University en Dallas, Texas. He sido ponente en más de 100 charlas a lo largo de Argentina y Latinoamerica, y estuve como orador invitado en la convención internacional anual de Re/MAX en Las Vegas (2014) y como ponente en la Convención de Re/MAX España (2018).

- ¿Cuál es la actividad diaria que desarrolla?

Lidero un equipo que se ocupa de la comercialización de inmuebles usados y yo, personalmente, a la venta de emprendimientos inmobiliarios de pozo, en construcción, su preventa y postventa, del cual soy experto por mi trayectoria como abogado en Fideicomisos, negociaciones y la gran experiencia que adquirí en el rubro, siendo un gran referente en la red en este campo. Específicamente soy Team Leader de uno de los equipos más grandes y exitosos del país dentro de la red Re/Max. Tengo el orgullo de contar con los asesores inmobiliarios muy bien formados, con gran experiencia y ultra profesionales del rubro. En definitiva, no soy un mero vendedor, soy un empresario que resuelve los problemas de las personas y las ayudo a mudarse; estoy en el negocio de los sueños que tiene forma de hogar, y pongo la necesidad de mis clientes antes que la mía. Mi zona de influencia es en CABA y en Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires.

Arenales 1901, CABA

Tel.:(+54911) 6676 6615

IG: @gustavo_de_simone / @mente_inmobiliaria_

Pag. Web: www.gustavodesimone.com

por CEDOC