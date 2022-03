Merula Yordanes

Merula es artista, sus obras se basan en retratos y objetos de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación.

¿Qué estilo tienes como artista y en qué proyectos estás incursionando?

Soy artista autodidacta. En la actualidad trabajo en mi atelier, situado en el barrio de Palermo y me encuentro preparando una muestra para fin de año. Mi estilo puede enmarcarse dentro del POP ART y se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, tales como anuncios publicitarios, comics, books, objetos culturales mundanos y del mundo del cine.

Siempre que puedo participo de convocatorias a beneficio. En el mes de marzo de este año, participé de una muestra que fue organizada por la ONG.

“Haciendo Lio” donde los artistas interveníamos los billetes de $5 que salieron de circulación, para luego ser subastados y poder así ayudar a las personas que más lo necesiten, apostando al desarrollo educativo. El resto del año mi meta será preparar obra para enviar al exterior, a una galería de arte situada en Grecia, en el barrio de Plaka.

¿Cómo y cuándo surge tu interés por el arte?

Siempre me gustó el arte. A los 15 años empecé a hacer talleres de historia del arte y arte decorativo. En el año 2012 concurrí al taller del artista plástico “Luis Anun Prof”, con formación clásico, donde abordamos diferentes técnicas, soportes y materiales.

¿Qué significa para vos ser artista en Buenos Aires?

Es como ser artista en cualquier lugar del mundo. Tenés un gran número de espacios de arte donde mostrar lo que haces. Es una mega capital con mucha diversidad artística. Y en definitiva es poder beber de esa fuente.

Milo Lockett es una persona que me ayudó mucho a desarrollarme como artista. Buenos Aires ¨Una usina generadora de arte¨.

¿Qué artistas han sido la mayor influencia en tu pintura?

No me siento influenciada por nadie en particular, que es la diferencia con sentir admiración por otros artistas. Destaco entre mis “preferidos” a: Rafael, Salvador Dalí, Frida Kahlo, Jean Baquiat, Florencio Molina Campos y Jeff Koons.

¿Cuál es su principal motivación como artista y cómo definirías a tu obra?

La principal motivación de un artista es articular su lenguaje, me nutro del arte callejero de la vida cotidiana y tomo personajes animados que marcaron mi infancia y los transporto al lienzo.

Los dibujos animados que veía todos los días cuando llegaba del colegio, o los cuentos que leía son primordiales a la hora de pintar, son de una gran inspiración.

¿Te dejas llevar por la crítica ajena?

Todas las críticas son constructivas. Tomo lo positivo, y lo negativo lo analizo, lo metamorfoseo y construyo. Las críticas en general no son para todos, en un ambiente muy susceptible, donde hay una batalla constante de egos. Si sos permeable, la crítica te ayuda a crecer.

Estoy ahora en un proyecto a concretarse a fin de año donde la temática estará inspirada en Grecia, de donde son mis raíces.

Invito a todos a acompañarme y que puedan ejercitar su ojo crítico.

Say No More.

Datos de contacto:

Instagram: MUY MERU @merula.yordanes

Web: merulayordanes.com

por CEDOC