La “Indefensión del Ciudadano”: Un debate crucial sobre Derechos y su protección. Por Nicole Peters - Brand

Desde los trámites más simples hasta los derechos fundamentales, los ciudadanos se enfrentan a diversas complicaciones en su día a día. Estas dificultades no solo generan una sensación de desamparo, sino que también cuestionan las herramientas e instituciones disponibles. Las ramificaciones de esta situación son amplias y profundas.

El Círculo de legisladores de la Nación y el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales, realizaron el miércoles 29/11 un desayuno de trabajo con el ex Defensor del Pueblo de la Nación y Diputado (MC), Eduardo Mondino con el fin de abordar la "Indefensión del Ciudadano” en su rol de Consumidores y usuarios. Se conversó sobre los desafíos de los controles existentes para la defensa de los ciudadanos, las desigualdades en la defensa de derechos, y la desinformación de los ciudadanos.

Tuve el honor de coordinar este encuentro y participaron Diputadas nacionales en actividad, Diputados y Senadores (Mc) y Diplomáticos. Este evento marcó el inicio de iniciativas destinadas a abordar la temática de la defensa, acompañamiento y protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente en su vida diaria.

Luego de la bienvenida de los Diputados M.C Daniel Basile y Humberto Roggero, Mondino explicó las funciones del Defensor del Pueblo y como su ausencia impacta en los derechos de los ciudadanos, resaltando su legitimación judicial. Asimismo reconoció una problemática latente: las complejas condiciones para llevar adelante mecanismos constitucionales como la Consulta Popular.

El impacto de esta indefensión trasciende lo nacional expandiéndose a lo internacional, afectando la estabilidad democrática y el cumplimiento constitucional de los Derechos enunciados, mecanismos y Tratados Internacionales. Refleja una crisis institucional que se observa en la cotidianeidad de los ciudadanos, siendo más complejo en el caso de los atravesados por interseccionalidades multiplicando las desventajas, es decir, de quienes se encuentran en situación de hipervulnerabilidad.

Entre las múltiples aristas del tópico, se debe reconocer que existe una desconfianza generalizada sobre los métodos de solución, desconocimiento y falta de motivación por los procedimientos engorrosos. Debemos asimilar que complejizar el procedimiento o su acceso también es una ilegalidad.

Participaron las Diputadas Marcela Campagnoli y Camila Crescimbeni, las diputadas (MC), Marita Goñi, Liliana Schwindt, Fernanda Bendinelli, el diputado (MC), Ángel Abasto y Mario Ferreyra, los senadores y senadoras (MC), Liliana Gurdulich, Mabel Muller, Samuel Cabanchik y Guillermo Tell. El Director General de CLNA el Dr. Marcelo Muscillo, el economista y ex secretario de Comercio Pablo Challú, el ex Director de Defensa del Consumidor en Trenque Lauquen Senador MC Hernán Albisu y los Embajadores Facundo Vila, Julio Lascano y Young Kong.

Datos de contacto:

Instagram: @petersnicoleok

Mail: [email protected]

LinkedIn: Nicole Peters

por CEDOC