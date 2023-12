Fracaso de la inclusión del sistema educativo argentino, ¿las causas y cómo se puede revertir esta tendencia? - Brand

El informe ¨ Lectura y desigualdad. Comparaciones entre Argentina y América Latina ¨ del Observatorio de Argentinos por la Educación demostró que en la Argentina la inclusión en el sistema educativo es una mera ilusión, ya que 61,5% de los estudiantes provenientes del sector socioeconómico bajo de 3.er grado de primaria no tienen el nivel básico de lectura, mientras que se observa el mismo nivel el 26.3% de sus colegas del sector socioeconómico alto. Antes del escenario tan desafiante, conviene preguntarnos. ¿Cómo es posible que la Argentina, un unicornio histórico de todos los sistemas educativos del mundo hispanohablante, se convirtió en un país con las mayores deficiencias de lectura básica en los sectores populares, a pesar de las políticas de igualdad e inclusión de los gobiernos progresistas? ¿El fracaso es cultural o institucional?

Se puede apreciar que el desafío del sistema educativo en el que se encuentra la Argentina es cultural. De acuerdo con la dimensión cultural "Orientación a largo plazo" del psicólogo holandés Geert Hofstede, se ubica en la escala más baja, lo cual implica que los argentinos consagran tradiciones y miren con desconfianza en el futuro. No obstante, los datos proporcionados por el Instituto de Investigación Aplicada TCPS evidencian una paradoja que la Argentina presenta puntuaciones similares en las dimensiones de "Orientación a logro" (entre 43 y 53), y "Control de la incertidumbre" (86-94 puntos), que Francia o Bélgica, países que se caracterizan por la inclusión y diversidad de sus sistemas educativos. Las puntuaciones de la dimensión ̈ Orientación a logro¨ indican que en esos tres países la competitividad excesiva no está bien evaluada, la educación se fundamenta en igualdad, armonía de los demás. Los dos países francófonos comparten con la Argentina la dimensión "El control de la incertidumbre", la cual implica la elaboración de leyes que permiten la organización de la vida de los ciudadanos, con el fin de prevenir el estrés de la incertidumbre. En enfoque con otras culturas, en Francia, un 24% de la población activa tiene una discapacidad. Francia tiene la ley de "N.o 2005-102", en la cual, se propone alternativas para incorporar las personas con discapacidades en la vida cotidiana vía educación.

¨Desde la perspectiva de las dimensiones de la cultura nacional de Geert Hofstede, el Índice de ¨Distancia al Poder¨ se define como el grado en que los miembros menos poderosos de las organizaciones e instituciones aceptan y esperan que el poder se distribuya de manera desigualdad, ¨ confirma Miguel Gurrola, Fundador de ¨Conscious Performance¨ e investigador en TCPS Institute. Los hallazgos de la Encuesta de Valores entre estudiantes de 23 países del Dr. Bond (Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind, third edition (3rd ed.). McGraw-Hill Professional) demuestran que los alumnos de países con altas puntuaciones en distancia de poder consideraban especialmente importante: 1. tener pocos deseos, 2. moderación, seguir el camino del medio, y 3. permanecer desinteresado y puro. En las sociedades desiguales, la gente común, como los estudiantes, pensaba que no debía aspirar más allá de su rango. Estas fueron sus conclusiones sobre su estudio en este tipo de cultura. Por otro lado, los estudiantes de países con bajas puntuaciones en distancia de poder consideraban especialmente importantes: 1. la adaptabilidad y 2. la cautela o el cuidado. Estas apreciaciones indican que en las sociedades más igualitarias, donde los problemas no pueden ser resueltos por alguien que ostente poder, los estudiantes veían la importancia de ser flexibles para llegar a un acuerdo. La Argentina en la dimensión ¨Distancia al Poder¨ tiene 49 puntos, exactamente en la mitad, lo que significa que como país tenemos media adaptabilidad y al mismo tiempo tenemos permanecemos medio desinteresados. ¿Será el problema?

¨Donde hay una necesidad, nace un derecho¨, dijo Eva Perón, que se convirtió en un lema nacional de la Argentina. Aunque Argentina haya tenido gobiernos, que propusieron leyes que siguieran este lema, ya arraigado en su cultura, la desigualdad en el acceso a la educación se refleja en los datos del informe ̈ Lectura y desigualdad. Comparaciones entre Argentina y América Latina.¨

¿En consecuencia, se puede decir que el desafío de la inclusión de personas de los sectores más pobres y de las personas con discapacidades es solo cultural, institucional o es una conjunción de los dos? Según los expertos se puede constar que este hecho un híbrido de los dos. ¨En el país la crisis educativa viene siendo consecuencia de muchas decisiones políticas en donde se prevalecieron otros aspectos de la sociedad, en donde hoy observamos el alto índice de problemas de lectura y comprensión de textos en los distintos niveles del sistema educativo. Así lo indican las últimas evaluaciones¨, motiva un docente en una conversación off the record. Además, se nota que la modalidad de la educación especial viene enfrentando este aspecto para generar diversidad de apoyos, estrategias y propuestas pedagógicas que puedan afrontar el desafío de la alfabetización que se acompañan desde la escuela de nivel inicial hacia la secundaria, como en Francia y Bélgica. Miguel Gurrola concluye, si tomamos en consideración los hallazgos de la encuesta del Dr. Bond ¨ Considero vital trabajar de manera integral en una revitalización y actualización de los contenidos y métodos de enseñanza en América Latina, sobre todo en la Argentina. Esto incluye una formación de los profesores que contemple un profundo conocimiento y desarrollo de habilidades interculturales para aprovechar mejor las fortalezas de la cultura argentina, y al mismo tiempo desarrollar su flexibilidad y adaptabilidad para responder a los desafíos económicos, políticos y sociales de un mundo que está totalmente interconectado como consecuencia de los avances tecnológicos.¨

La Argentina tiene un desafío institucional que viene del aspecto cultural. Si se pone en el contexto la dimensión ¨Orientación a largo plazo ¨ se nota que los gobiernos aprueban las leyes, que satisfagan las necesidades de la sociedad colectiva, pero al mismo tiempo son cortoplacistas y poco adaptables. Ese aspecto se puede confirmar con la observación de un docente en forma anónima, que el sistema educativo genera espacios de análisis, reflexiones y reformulaciones que invitan a que los profesionales de la educación salgan de la zona de confort para buscar distintas formas y contextos en donde la alfabetización puede darse y es posible que alumnos/as puedan ampliar sus capacidades lectoras. Por otro lado, los especialistas en educación afirman que hay propuestas educativas como en Francia y Bélgica, que aquí ¨existen normativas vigentes, capacitaciones sobre nuevas formas de alfabetización, tal vez sería necesario que mayor población docente vuelva al origen del ¨para qué de la enseñanza¨ entendiendo que el perfil de alumnos/as ha cambiado para no volver al pasado para dar lugar a que las instituciones educativas reformulen su ¨para qué¨ sin olvidar que se debe formar a sujetos para que en futuro mediano y/o largo plazo ocupen lugares en esta nueva sociedad.¨ En resumen, hay posibilidad de revertir la tendencia negativa y crear más accesibilidad igualitaria en el sistema educativo enfocándose en las ventajas culturales que la Argentina comparte con Francia y Bélgica, mientras que se cambia el cortoplacismo al largoplacismo para que más alumnos puedan tener las mismas oportunidades educativas que sus homólogos de sectores más ricos.

Autor:

Pedro Vodquevich

Fundador y Asesor Laboral pw-communications.org

Experto del Instituto de TCPS: https://www.tcps.institute/icm-experts

Whatsapp: +34657135836,

Whatsapp: +54 9 11 2565 8006

por CEDOC