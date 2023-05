LA SALUD EL PRIMER PASO PARA LOGRAR TODO

Cuando todo tiene que ver con todo.

Si bien soy médica, no me quedo solamente en la ausencia de enfermedad física, voy más allá.

Muchos me preguntan qué hago, si medicina, si psicología… La verdad, considero que trasciendo la medicina. Podría escribir extensos renglones sobre hacer ejercicios, tipos de nutrición, etc pero considero que todos ya lo sabemos, más allá de que si lo implementamos en nuestra vida o no.

Lo que quiero hoy es demostrarte que somos uno y todo tiene que ver con todo. Si no tenés un buen funcionamiento celular (salud física), que se logra como lo mencioné antes, con buena nutrición, ejercicios, evitando el estrés, la contaminación, esto impacta en tu capacidad de rendimiento, en tu energía diaria, en tus emociones, en tu capacidad de dar respuesta a la vida, pero no solo desde el mero hecho del hacer, sino de vivir la vida como te gustaría.

Ahora bien, si vamos al otro lado, nuestras emociones diarias, nuestros pensamientos y aun más profundo nuestras creencias pueden modificar nuestra interpretación o percepción de nuestras vivencias, dando como resultado una respuesta adaptativa del organismo, que puede llegar a producir una enfermedad. ¿Cómo? Te lo explico un poco más científicamente, basándome en la psiconeuroinmunoendocrinología. Cada emoción activa la producción de neuropéptidos, éstos interactúan con la membrana celular, produciendo un cambio dentro de la célula, afectando su comportamiento (incluso modificación de la expresión epigenética).

En una palabra, no solo somos un cuerpo, también somos emociones, y creo que si combinamos ambos abordajes podemos llegar al bienestar completo que es lo que busco en cada uno de mis consultantes. Si queres saber más te invito a mi página www.lifestylemedicineandcoach.com

