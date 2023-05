Art Factory Córdoba presenta a Carmen Buteler, protagonista de la escena del arte cordobés

Carmen, ¿qué hizo que te volcaras a la pintura?

La necesidad de tener una actividad propia que fuera compatible con ser madre de 4 hijos. Encontré en el Arte la posibilidad de comunicarme con la gente y hacerme sentir bien personalmente, sin descuidar a mis hijos.

Dentro de la amplia variedad de técnicas de artes plásticas a la que te dedicas, ¿cuál es tu favorita y por qué?

Yo diría que la mezcla de técnicas: Textil, Pintura y Litografía. Las tres me apasionan y puedo utilizarlas simultáneamente. EL textil me permite representar la trama de la vida. La pintura me permite ir descubriendo cada vez un nuevo color, lo cual resulta siempre una sorpresa. La Litografía, refleja la nobleza de la piedra. Esa nobleza de la cual nunca debemos olvidarnos los seres humanos.

¿Qué aprendiste en tu largo camino de artista?

Lo más importante es que, si bien uno es el creador de cada obra, la obra pierde sentido si no se difunde y se pone al alcance de la gente. El Arte es un medio de comunicación, así como lo es la música, la literatura, la danza. Por cual estoy convencida que es muy importante realizar diversas acciones a los fines de poder acercar el arte a la gente y son sus devoluciones las que me permiten seguir creciendo en mi tarea de creación.

Contanos un poco sobre el lanzamiento de tu libro.

El libro diría que es el resultado de esa búsqueda constante en mi obra, en cuanto a temáticas y técnicas. Durante la pandemia la forma que encontré para seguir comunicándome con mis pares fueron los encuentros virtuales. Así fue como en una charla con Carla Rey surgió esta propuesta que me asusto en un momento pero me resulto muy interesante .

Así fue como comencé a trabajar con un equipo de trabajo. Carla como directora editorial, Rodrigo Alonso, escribió el texto curatorial, Edgardo Malan diseñador gráfico, Gustavo Lowry fotógrafo, Alicia Di Stasio correctora, Marcos Bettolli. Traductor, Akian Grafica editora. Fue una experiencia muy enriquecedora analizar mi obra en forma cronológica desde el año 85 a la fecha. Encontrarme con obras de 37 años atrás y ver como dialogan entre si al margen de la fecha, la temática o la técnica utilizada. Actualmente el libro se encuentra a la venta en librerías de todo el país, incluyendo: El Ateneo, Splendid, Tematika, Museo Nacional de Bellas Artes Y Proa.

¿Qué consejos le darías a los jóvenes artistas o a los emergentes?

Que sean constantes, el camino del Arte tiene sus recompensas aunque no siempre sean económicas, pero vale la pena recorrerlo. El arte se lleva en el alma, hay que trabajar con responsabilidad y conciencia y las cosas se van dando como en cualquier otra actividad laboral. El Arte es Vida.

por CEDOC