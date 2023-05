Lic. José Zulatto

Lic, ¿con que características cuenta el Sistema Terapéutico Bioenergético?

A lo largo de mi carrera cómo Psicólogo me encontré con un techo que no me permitía avanzar en los tratamientos de mis pacientes. Fue así como decidí a salir a explorar distintas técnicas terapéuticas, hasta que conocí a Eric Barone, quien había desarrollado la “Terapia Akáshica”. Comencé a profundizar sus trabajos y a aplicar sus técnicas sobre mis pacientes, obteniendo resultados sorprendentes, tales como armonía, disminución del estado de ansiedad, obtención de más consciencia respecto a sí mismos y notable mejoramiento de sus vínculos, entre otros cambios.

Posteriormente, creé y desarrollé el Sistema Terapéutico Bioenergético (STB) y comencé a brindar un tratamiento enfocado a la salud integral y al equilibrio psicoemocional y social. A través de esta técnica, mis pacientes dejaron de resilienciar sus dolencias o conflictos, porque este sistema borra las sensaciones somáticas de lo vivenciado como aprendizaje, al tiempo que crea una paz interior que les permite salir del estado de neurosis. Es una técnica completamente innovadora que cambió el enfoque terapéutico en mi consultorio, porque a partir de la armonía podemos orientar al paciente desde su consciencia hacia el encuentro con su Ser.

¿Cuáles son los enfoques terapéuticos que brinda a sus pacientes?

El trabajo terapéutico que actualmente brindo transciende los límites de la psicología. El abordaje terapéutico se enfoca en eliminar los patrones somáticos del cuerpo que se formaron a raíz de experiencias o vivencias traumáticas vivenciadas por fuera de la existencia actual. Estas son predeterminantes en la formación de la estructura psíquica del sujeto, como así también en la formación de la inteligencia emocional y en los potenciales cognitivos de una persona.

Junto a mi equipo, desarrollamos un método de diagnóstico para detectar los patrones patológicos bioenergéticos que crean bloqueos en el comportamiento y limitan las capacidades de una persona. Además, creamos un método terapéutico sistemático para corregir estas alteraciones y eliminar el patrón aprendido. A su vez, inventamos técnicas para potenciar la estructura energética del ser humano, antes dormidas por las alteraciones sufridas, que amplían las capacidades cognitivas.

Mi sueño, y también mi compromiso, es que esta técnica terapéutica completamente innovadora, cuyo objetivo es la salud integral del ser humano, recorra el mundo y se expanda. Soy consciente de que la eficacia de este tratamiento es una ruptura paradigmática y un nuevo enfoque del Ser.

por CEDOC