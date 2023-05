Santiago Yasky: el camino hacia la gestión financiera personal

Si bien Santiago Yasky se recibió de Sociólogo, hace cuatro años comenzó con su formación como Asesor Financiero en la empresa Evolution Investment Life. “Allí ofrecemos soluciones en planificación financiera para familias y empresas, tanto en corto como en largo plazo. Somos una agencia que pertenece a Grupo Loyalty, la consultora más grande de Argentina en planificación financiera familiar y empresarial con más de 20 años de experiencia en el mercado y más de 20 mil clientes activos entre personas y empresas”, asegura Santiago.

- ¿Qué lo llevó a dejar su carrera de sociólogo para dedicarse a las finanzas?

Yo era empleado en relación de dependencia y vivía de mi sueldo hasta que me topé con la posibilidad de obtener un crédito y comprarme una casa. Eso me llevó a endeudarme a niveles muy altos, lo cual me motivó a aprender a gestionar de manera distinta mis finanzas personales. Cuando surgió la posibilidad de aprender este oficio y poder ayudar a otros con lo que yo había aprendido, ni lo dudé. La gestión de las finanzas personales tiene algo de matemática, pero en realidad todo pasa (como muchos aspectos en la vida), por entender nuestros comportamientos y aprender a gestionar nuestras emociones. Hoy, me desempeño como asesor financiero independiente y proveo herramientas que se adaptan a cualquier perfil y a cualquier objetivo financiero de corto o largo plazo que una persona se proponga alcanzar.

- ¿De qué manera trabajan con sus clientes?

Somos un equipo de más de treinta asesores que trabajamos con diversas herramientas, las cuales le permiten al cliente armar un plan que se ajuste a sus posibilidades, necesidades y metas. Todas esas herramientas están reguladas por algún ente de contralor, como la Comisión Nacional de Valores o la Superintendencia de Seguros de la Nación, y el cliente puede ver la gestión de su ahorro o inversión en tiempo real. Esta forma de trabajar hace que todo sea totalmente transparente y permite un contacto constante entre el asesor y el inversor.

- ¿Los asesores se capacitan especialmente o continúan con su formación?

La compañía nos brinda capacitación permanente. Tenemos muchas horas por semana de seminarios, llamadas corporativas y reuniones de equipo. Además, nos provee las herramientas para matricularnos en las diversas áreas de expertise que abarcamos. Yo, por ejemplo, estoy por recibirme de Técnico Superior en Seguros e Idóneo en Mercado de Capitales y tengo una cartera activa de clientes muy diversa compuesta por empresarios familiares, pequeños comerciantes, empleados en relación de dependencia, profesionales de la programación, etc. Lo que significa que cualquier persona que desee aprender y entienda la disciplina del ahorro, esté dispuesta a darse tiempo, conozca su perfil de riesgo –que no es otra cosa que saber cuánto estoy dispuesto a arriesgar, entendiendo que a mayor riesgo mayor, mayor rentabilidad pero también menos seguridad- puede ahorrar, invertir y capitalizarse, sin perder dinero en el proceso y sin caer en estafas o gurúes que generalmente terminan alejándolos de la enorme posibilidad que tienen de cambiar aspectos centrales de su vida.

- ¿Qué es lo que hay que hacer para perder el miedo a invertir y perder ahorros?

Para perder el miedo a invertir, lo primero que hay que hacer es conocer el famoso triángulo de las inversiones. Donde en cada ángulo de la base está de un lado el riesgo y del otro la liquidez y en el ángulo superior la rentabilidad. El triángulo de las inversiones está íntimamente relacionado con lo mencionado al principio: nuestro perfil de riesgo. Qué estrategia voy a utilizar sabiendo que lo más rentable conlleva más riesgo y lo que conlleva menos riesgo no es tan rentable. El otro punto a tener en cuenta es la liquidez: si yo necesito mi capital frente a una urgencia, ¿qué tan rápido cuento con ese efectivo? Por ejemplo, en un plazo fijo tradicional, el inversor no cuenta con liquidez durante el período de inversión elegido: 30, 60, 90 días o un año. Si yo estoy dispuesto a hacer una inversión a largo plazo, y no necesito liquidez inmediata, posiblemente utilice una estrategia más agresiva, si en cambio mi horizonte de inversión es corto y mi necesidad de liquidez es mayor, quizá necesite adoptar una estrategia más conservadora. Para ello, existen distintos instrumentos o activos financieros, con diferentes rentabilidades y riesgos que también pueden combinarse para diversificar el riesgo.

- ¿La diversificación es la clave para una correcta inversión?

Absolutamente. Lo ideal es armar una cartera combinando activos de distinto riesgo, para mitigar el efecto ante una caída en el rendimiento de algún activo contenido. Los fondos comunes de inversión utilizan esta estrategia, combinando distintos activos y rentabilidades, haciéndolos, en mi opinión el instrumento de inversión más atractivo para alguien que pretende construir un capital en el tiempo, sin subirse a una montaña rusa emocional.

- ¿Hoy, es posible ganarle a la inflación con la inversión?

En Argentina, el enemigo número uno del ahorrista es la inflación. La inflación, dicen los que saben, es el aumento sostenido de los precios al consumidor; pero también representa una enorme pérdida sostenida del poder adquisitivo y un gran escollo para el ahorrista. Hoy, resulta difícil ganarle a la inflación a corto plazo, sin tomar riesgo. Pero existen herramientas que permiten (a menudo), superarla, o igualarla, mermando así la pérdida de la capacidad de ahorro, sobre todo, a corto plazo.

- ¿Entonces a largo plazo es mejor el pronóstico?

A largo plazo, eligiendo instrumentos adecuados y con otra perspectiva de riesgo, la inflación puede ser superada ampliamente. Hoy, en las sociedades de bolsa o brokers, existen fondos que ajustan por CER -la abreviatura para coeficiente de estabilización de referencia- lo cual nos permite ajustar nuestro ahorro por inflación o incluso dependiendo el broker y el fondo al menos en el corto plazo superarla, aunque no es algo que ocurra siempre.

- ¿Hay mucho de estabilidad y gestión emocional que deben manejar los inversionistas?

Como dije al principio, el ahorro tiene un gran componente de gestión de las emociones. Si yo, por ejemplo, cobro el aguinaldo y salgo desesperado a comprarme ropa o a comer afuera, muy probablemente no pueda ahorrar, aún si mi ingreso es muy abultado. No tener un presupuesto mensual discriminando gastos fijos, de variables y separando un porcentaje para ahorro e inversión es una gran limitante para el crecimiento económico de una familia. De hacerlo, se hace un uso racional del dinero y se limita, al menos en parte, los gastos emocionales y el “consumo hormiga”, que no son más que pequeños consumos diarios que se pueden evitar y que, a fin de mes, representan una porción importante del ingreso. Así se puede distinguir necesidad de capricho.

- ¿Cualquier persona que quiera invertir puede ser asesorada por usted?

Por supuesto. Toda persona que decida tener una reunión de asesoría puede contactarme. Vale aclarar que la primera reunión en la que se analiza el perfil del cliente y se evalúa que posibilidades y horizontes tiene, es sin costo.

Celular: (11) 5487-0718

Mail: [email protected]

IG: @planealo.ok

por CEDOC