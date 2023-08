María Fernanda Albarracín

De la mano de Forever Talents y Eduardo Perez Guerrero la patinadora triunfa en Estados Unidos e inspira a otros deportistas a perseguir sus sueños con pasión y determinación.

María Fernanda ha tenido el orgullo de competir en diferentes Campeonatos del Mundo. Alcanzó el top 4 en el ranking mundial y obtuvo medallas en eventos del ciclo olímpico, lo que la ha convertido en una atleta increíble.

¿Has estado entrenando en Key Biscayne. Cómo es tu entrenamiento y cómo te has preparado para tus próximos desafíos?

Key Biscayne se ha convertido en mi lugar favorito para entrenar patinaje de larga distancia. Sus amplias rutas me brindan el espacio perfecto para mejorar mi resistencia y técnica. Además, este año he competido en Estados Unidos, lo que me ha permitido aprovechar una excelente base de entrenamiento en Miami. Las instalaciones deportivas y zonas de entrenamiento son inigualables.

En cuanto a mis próximos desafíos, estoy enfocada en las carreras que se avecinan desde septiembre hasta diciembre. Además, he sido contratada para trabajar en el programa “En Modo Nanci Guerrero” que se transmite por TELEFÉ INTERNACIONAL la cadena Pluto TV y distribuido por Paramount. Esto me permitirá compartir mi experiencia y conocimientos en el mundo del patinaje con una audiencia internacional y motivar a otros a seguir sus sueños deportivos.

¿Cómo te preparas mentalmente para las competencias y cómo gestionas la presión?

La preparación mental es crucial para afrontar las competencias de manera efectiva. Dedico tiempo a trabajar en mi enfoque y concentración, utilizando técnicas de visualización y afirmaciones positivas. También tengo estrategias para gestionar la presión, como la respiración profunda y el control del diálogo interno. Mi equipo de apoyo, incluido mi psicólogo deportivo, me brinda orientación y ayuda en el manejo de la presión competitiva. La confianza en mí misma y la mentalidad resiliente son aspectos que cultivo constantemente para enfrentar los desafíos con determinación y calma.

¿Cuál es tu objetivo a largo plazo en el patinaje y cómo planeas alcanzarlo?

Mi objetivo a largo plazo es seguir creciendo como atleta y dejar un legado en este deporte. Quiero mostrar con el ejemplo que con pasión, disciplina, amor y trabajo duro, todo se puede lograr. Mi mensaje principal para aquellos que sueñan con alcanzar el éxito en el deporte es que crean en sí mismos y nunca renuncien a sus aspiraciones. Mi presencia en “En Modo Nanci Guerrero”, el programa de la afamada artista Nanci Guerrero, me brinda una plataforma única para promover el patinaje y motivar a otros a perseguir sus sueños deportivos.

www.forevertalents.com o al

e-mail [email protected].

por CEDOC