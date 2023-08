María José López Counselor Especialista perinatal y posparto

Vivimos en una sociedad donde define como “la dulce espera” al estado de la mujer embarazada, haciéndoles creer que todo será color de rosa o vivirán en un cuento de hadas; pero nadie les explica a ellas por todo lo que pasarán, qué van a sentir y mucho menos, todo lo que les cambiará la vida. Por esto, es de suma importancia brindarles herramientas y psicoeducación para que puedan estar más alineadas y preparadas para la realidad que vivirán.

A “la maternidad”, la habitan mujeres de carne y hueso que encarnan distintos arquetipos que el imaginario social espera o… no. Son mujeres con historia y en el embarazo se encuentran con “su” otra historia, la historia de las hembras de la humanidad, la que viene de siglos y siglos y la poseen en su inconsciente. En el embarazo, el cuerpo y la percepción se amplían, todo el campo de experiencias se expande, si este nuevo cambio se acepta, estamos en los umbrales de un embarazo gozoso. Si no, otro es el planteo ya que, en la sociedad de hoy, la maternidad se la idealiza, y desde ahí la madre será dulce, buena, sacrificada e incondicional. Se la castiga con exigencias de una sociedad que se olvida que son madres y les exige en el trabajo, en el cuerpo, en el sostén, en el que todo lo pueden y deben, sosteniendo creencias y juzgándolas si no cumplen con estándares exigidos. Es un halago muy común el “qué bien estás, ni pareces embarazada”, y así, como no tiene lugar en el cuerpo, tampoco lo tiene en la sociedad, donde se le pide que “sea vital”, o sea, que no descanse, que juegue a la súper heroína, a que niegue su estado, es decir, vemos la embarazada feliz y plácida, esa que los medios intentan mostrar; pero no coincide con la experiencia de miles de mujeres, privadas de su saber instintivo, sometidas a alto estrés y confundidas en su potencialidad de hembras.

Al mismo tiempo, la mujer nota cambios en el cuerpo y comienza a preguntarse: ¿qué me está pasando?, ¿esto es normal?, ¿no debería estar feliz en lugar de estar asustada y hasta molesta? Pero no solo cambia el cuerpo tratándose de una experiencia tan movilizante como la de engendrar vida, la afectividad se ve intensamente comprometida.

Mi tarea como counselor es integrar los diferentes aspectos de la mapaternidad a las consultas, para que cada vez más seres humanos sean recibidos al mundo con conciencia, respeto y amor.

por CEDOC