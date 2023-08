Taller De Arte Percepciones Del Alma

Hoy una nueva nota, un poder decir algo más sobre esta gran pasión, una pasión que viene acompañada muchas veces de cosas que no son tan lindas.

En mi vida he atravesado muchos momentos difíciles, pero a mi entender, son los que me hicieron más fuerte.

Empecé de muy abajo, sin padrinos en esta profesión, solo sabía que sería mi modo de vida, que lo que soñaba, se haría realidad porque siempre tuve la firme convicción de lo que sentía.

Me tuve que romper varias veces para poder armarme, sacudirme y seguir.

Sin darme cuenta, pero sabiendo lo que quería fue más sencillo.

Sabía por ejemplo que no quería ser una más, eso no me alcanzaba, eso no me servía, eso no me interesaba.

Lo que si sabía y quería era ser una distinta muchas veces picante por mis declaraciones o notas o entrevistas que tuve a lo largo de mi carrera.

Siempre sostuve que esta profesión, no tenían lugar los mediocres, que hasta para copiar una obra tenes que tener talento, y el talento mis queridas no se compra, ni se alquila, el talento es algo que lo tenes o no lo tenes.

Al talento tenes que acompañarlo con capacitaciones, estimular tu parte creativa, demostrarte todos los días que podes un poquito más, que no importa como lo transitas.

Mi marca es una marca registrada, ya no hace falta que firme una obra para que se den cuenta que es un auténtico Mariela Bataller.

Y si… de esto también nace una empresa, una empresa que trato todos los días con mucho respeto porque la empresa es mi trabajo, un trabajo que ya casi tiene 50 años de trayectoria, marcando tendencia, marcando historia en el arte.

Es tan simple tomar un pincel y dejar que el haga con tu impronta lo que vos queres transmitir, que es imposible explicar con palabras lo que se siente.

Muchas veces me he preguntado ¿Cómo llegue hasta acá?, ¿Qué lo hizo posible?, ¿Qué significa para mí? Y solo encuentro una palabra: “pasión”.

Por supuesto, como dije antes todo es un combo, la pasión, el capacitarse, el sentirse preparado para ponerse delante de una tela en blanco y delirar de todas las maneras posibles.

Nací en Mar del Plata y mi ciudad me vio crecer en todos los aspectos de mi vida.

Tengo mi taller: “Taller de Arte Percepciones del Alma” donde doy clases en forma presencial y online. Yo soy profesora del conservatorio Grassi, de lo cual me siento profundamente orgullosa. Mi taller es taller adherido a dicho conservatorio y dicto profesorados de Pintura Decorativa, Mix Media, Scrapbook, Masters, Tecnicaturas, todo avalado por el mismo.

Mi profesión me ha dado la oportunidad de poder viajar por el mundo donde también dicto y tomo seminarios, doy cátedras, clases por lo general lo hago en EE. UU. y Europa. También recientemente en Ecuador mas exactamente en Islas Galápagos donde me hicieron sentir como en casa.

Nunca dejo de proyectarme, siempre me enfoco en lo que quiero y siento, y si les tengo que ser sincera me gustaría decirles que, si realmente sienten lo que es el arte, no se queden sin intentarlo, todo, absolutamente todo vale la pena ser intentado. No cambien nada o cambien todo, pero sean ustedes mismos.

Bueno, ahora decirles que estamos a pleno con seminarios mensuales, Arte Abstracto, Pintura Decorativa, Mix Media, Pintura en Tela y Scrapbook, y en este mes de agosto voy a recibir una capacitación intensiva en EE. UU. en lo que es Arte Abstracto y por supuesto será transmitido al alumnado.

También estaré dictando 2 seminarios en La Florida (EE. UU.).

Espero puedan incorporarse al taller “Serán más que bienvenidos” y quiero recordarles que todos los jueves a las 20 HS. estoy en vivo por Facebook e Instagram enseñando diferentes técnicas totalmente en forma gratuita.

Datos de contacto:

Whatsapp : 2235901175

Instagram : @batallermariela

Facebook : Taller De Arte Percepciones Del Alma

Youtube : @marielabataller3258

E-mail: [email protected]

por CEDOC