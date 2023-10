NoMasNarci: La psicóloga y abogada que llevó al teatro lo académico y el humor para prevenir el maltrato psicológico - BRAND

Pero ¿Qué es un narcisista?

Es una persona que está fijándose constantemente cuán valorable es, lo que la lleva a competir hasta con sus parejas e hijos. Se comparan, aparece la envidia enfermiza, y emerge la persona llena de ira, irritable, inestable, insegura, agresiva y violenta.

El complejo de inferioridad es brutal.

Si además de esto, sabe manipular, tendremos personas “psicopáticas” de dos caras: Perfectas afuera y un infierno puertas para adentro. Cuando estallan son extremadamente hirientes y peligrosas.

Están por todos lados, pero donde más van a mostrar su verdadera cara es con sus parejas.

No se enamoran, se fascinan con quienes les pueden servir para verse bien frente a otros, o con quienes le soportan todo y las hacen sentir queridas e imprescindibles.

Compiten con sus parejas ya que al no ser capaz de enamorarse ni amar a nadie, compartir éxitos/crecimientos, etc., con su compañero/a de vida, les molesta porque les recuerda todo lo que ellos no pueden o no hacen.

Con el tiempo comienzan a maltratar a sus parejas porque si crecen/brillan, sienten que tienen que ganarles y es agotador (por lo tanto, es más fácil intentar destruirlas).

Al destruirlas, ya no es un orgullo sino una vergüenza estar con ellas, por lo que empiezan a ignorarlas y a buscar terceras personas.

Suelen terminar en rupturas groseras, inesperadas, crueles... O también en triangulaciones (hacer sentir a su pareja que están con otras personas para lastimarlas y sentirse relevantes y poderosos).

¿Qué tenés que saber para empezar a salir?

1. No es que no te ame a vos. No sabe amar a nadie, ni siquiera a sí misma.

2. No le molestás vos; no son capaces de compartir la vida con nadie.

3. Si te maltrata es porque cree que sos mejor, y no lo tolera.

4. Si te ignora es porque está logrando destruirte y no podés dejar que eso pase.

5. Si termina la relación de manera abrupta, es porque siente que estás abriendo los ojos y no puede ser vista de ese modo.

6. Si triangula es porque necesita engañar a otra persona.

Dra. Pía M. Roldán Viesti

Dra. Pía M. Roldán Viesti

Abogada T°92 F°959 CPACF (UBA)

Psicóloga MN. 57.457 (UCES)

Esp. en Prev. de Violencia de Género (Universidad Europea Miguel de Cervantes)

Presidente y Fundadora de EUTI

https://www.instagram.com/piamartina.ok/

[email protected]

por CEDOC