Pinto Pinta: sorpresas para el paladar

Martín Capriotti y Emanuel González son socios en Pinto Pinta. “La idea del proyecto comenzó con mi sueño de hacer algo diferente en esta ciudad, Pergamino. Justo era el boom de las cervecerías, y tuvimos el doble desafío de ser distintos de las demás y ofrecer algo diferente, creativo y trascendente".

"Desde el inicio de todo el proceso hubo un grupo de personas alineadas que generaron lo que representa hoy Pinto: calidad y calidez. Desde el armado del local, hasta cada comida y cerveza que se sirve”, asegura Emanuel.

Cada rincón del local está pensado y armado por ellos mismos. “Hace un tiempo me uní a la idea de Emanuel para acompañarlo en esta aventura y convertirme en su socio. Yo era fanático del restaurante, así que no fue difícil entender cuál era el camino hacia el que nos enfocaríamos. No dejamos nada librado al azar".

"Todo nos identifica, queremos que también la persona que disfrute un momento allí, se lleve más que una buena comida y bebida”, dice Martín que, con Emanuel, no tenían que ver con la gastronomía, sino con la agronomía y la informática, “pero siempre fuimos apasionados de la comida, el servicio y la buena bebida. Los dos teníamos el sueño de crear nuestro lugar, y pudimos lograrlo. Los viajes y la búsqueda constante de sabores diferentes y sensaciones que nos sorprendieran, encendieron las ganas de comenzar”, concluye.

¿Qué papel juega la calidad en el servicio y en los productos?

Fundamental. Es nuestro pilar, es nuestro eje. Cada cerveza que seleccionamos, es una cerveza de la que conocemos su proceso de producción. Por ejemplo, contamos con cerveza Lindenberg, reconocida internacionalmente por sus premios y recetas premium.

Asimismo, incorporamos marcas importadas, para que aquellos que nos visiten puedan probar algo diferente cada vez que vienen. Por eso decimos que “sorprendemos paladares”. Lo mismo hacemos con las comidas. A cada receta le ponemos algo nuestro, algo que caracterice ese nivel que buscamos constantemente. Cada ingrediente está pensado, buscado, seleccionado.

¿Cuál es la gran diferencia que buscaban con respecto a otras cervecerías?

Creemos que es la solidez. Mantenemos la calidad, el buen servicio. Sorprendemos con platos todas las semanas. No nos quedamos quietos, queremos seguir por este camino. Además, realizamos eventos sociales y corporativos, lo cual amplía los desafíos y siempre nos hace querer hacer más.

¿Tienen planeado abrir otras sucursales o franquiciar?

No hay otro Pinto Pinta, y probablemente nunca habrá. El lugar y la experiencia para nosotros son únicos. Es por eso que su identidad combina un lugar ya tradicional de Pergamino junto con la calidez, calidad e innovación.

En esa línea estamos en un proceso de ampliación de cocina, incorporar más platos, encuentros especiales de maridaje, invitaciones a diferentes chefs que nos sorprendan con sus platos, una nueva y amplia carta de tragos y dispenser de vinos, entre otros.

Para contacto: Pinto 719, Pergamino, Prov. de Buenos Aires. Tel.: (02477) 502252

