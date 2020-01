Si alguien viene a una velada de Julio Lunghi (A FUEGO FUERTE ) esperando que le alcancen una carta con menu y vinos; no llego al lugar indicado. Es otra cosa lo que êl ofrece. En principio, es ir a la mesa del Chef a puertas cerradas, con todo lo que ello implica.

Cada noche es única, porque sus platos son originales e irrepetibles. Tal es así, que cada semana cambia el menú. "Me gusta sorprender, crear momentos mágicos, que inspiran y evocan alguna circunstancia por la que todos los seres humanos hemos atravesado en nuestras vidas. Los aromas, los sabores caseros, el calor justo."

Los visitantes reservan un lugar. Son recibidos como si llegasen a una velada de amigos. Julio da la bienvenida, con un sentido armónico, sereno, relajado. En un momento, cuando todos ya están ubicados en la mesa principal que es compartida, o en las mesas individuales distribuidas en lugares más discretos; aparecen pequeños bocados, que terminan de armonizar el espumante de recepción o el trago de diseño de la Maître.

Luego comienza una sucesión de pequeños platos, que sorprenden, alegran, intrigan, llevando a los comensales en un camino de contrastes con todos los sentidos. "Disfruto cuando provoco, impacto y a la vez entrego con mucha pasión, cada paso que diseño".

Cuando parecería que todo está por acabar, se produce un impasse y aparece la secuencia de los platos calientes. Notablemente nunca irradian una temperatura de las que hay que dejar enfriar para continuar. El Chef explica que el exceso de calor quita el aroma y los sabores originales.

Con un humor único, refinado y ocurrente, Julio se desplaza entre los comensales durante cada paso para explicar el plato, reservándose siempre lo que sorprende. Ríe y conversa con sus invitados y regresa a la cocina para la nueva salida.

"Me gusta la música. Aunque no tengo oído musical, cuando escucho algo y me agrada, se despiertan mis sentidos. Imagino que tenemos una orquesta y entre mi Equipo y yo componemos melodías de sabores. Puede parecer pretencioso, pero es lo que siento."

El final de la velada no lo marcan el Chef , ni la Maître. Solo los visitantes deciden cuando es momento de marcharse. "Filosofía del buen recibir", según nos dice Julio. Por eso mismo, el dice que no tiene clientes, tiene invitados.

Para contacto: Julio Lunghi Mazzieri - 54 9 11 3497 8949. contactoaff@gmail.com.

Conoce más en sus perfiles de Instagram, Facebook y Twitter.