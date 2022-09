Rabino Gabriel Benayon

Gabriel, ¿cómo surgió dedicarte a ayudar a las personas en sus vidas?

En el año 2000 a partir de una situación familiar desafiante, comencé a tener pensamientos negativos y catastróficos que me llevaron a conocer en primera persona lo que es la ansiedad y los ataques de pánico. Fueron meses muy difíciles, donde literalmente pensé por los síntomas que experimenté que me estaba volviendo loco. Pero gracias a circunstancias maravillosas pude salir de este problema y fue entonces que me dije “si Dios me hizo vivir el tormento de la ansiedad y el pánico, es para que yo pueda compartir mi experiencia y ayudar a los demás con las herramientas que me ayudaron”. Fue entonces cuando decidí escribir mi libro “De mi ansiedad a tu felicidad” (que ya vendió más de 25000 copias) y comenzar este proyecto que desde hace 15 años ayuda a miles de personas.

¿Desde tu experiencia qué servicios brindas?

Con los años desarrollé un método ordenado, basado en mi propia experiencia con la ansiedad, la terapia cognitivo conductual y la kabalah, que en la actualidad quien sufre ansiedad puede adquirir en www.saludemocional.com. El mismo son 46 cápsulas cortas en videos donde la persona encontrará las claves para entender su ansiedad y erradicarla con herramientas claras y eficaces.

¿A qué tipo de público llegó tu método?

Entre las personalidades que han probado y obtenido éxito con el método Benayon, hay deportistas de alto rendimiento, como jugadores de fútbol, ciclistas, y personalidades de diferentes comunidades. Fue tal el éxito de este proyecto que junto a la productora Cinema7 estamos grabando una película documental con los testimonios y episodios inspiradores de este proyecto.

¿Cuáles son tus desafíos como Rabino?

Mi objetivo es enseñar y transmitir un método que se basa en mi sufrimiento y experiencia con la ansiedad. En general los rabinos, gurues o líderes religiosos enseñan desde los libros o la teoría y desde un nivel donde ellos se muestran perfectos o superiores y los receptores de alguna manera se encuentran debajo de esa posición. En mi caso, quiero conectar con mi mensaje, mirando a los ojos al receptor del mismo y diciéndole “tu puedes salir adelante y erradicar tu ansiedad tal cual lo hice yo”. El mensaje es auténtico y el impacto mucho más. Creo que soy de los pocos líderes religiosos en el mundo que hace todo un proyecto desde su vulnerabilidad.



Datos de contacto:

Web: saludemocional.com

Instagram: @rabinogabrielbenayon

Mail: [email protected]

