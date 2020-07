Realizando cambios a nivel personal y profesional

Buenos Aires Coaching nació en el año 2004 de la mano de Leo Bajer y Maru Caputo, coaches profesionales. Ellos han recorrido un largo camino hasta hoy y le cuentan a Noticias como ha sido este transcurso hasta la actualidad. Con instancias de formación de calidad, actualmente se destacan en tres pilares: la escuela de formación en Coaching Profesional, consultoría para empresas y sesiones de coaching individual, tanto ejecutivo como personal.

“El coaching es una profesión que hoy está muy requerida y que no es una “moda”. Para nosotros ser coach significa acompañar a otra persona a que logre su objetivo, trabajando desde el “Estado Actual”, que es su presente hacia su “Estado Deseado”, que es lo que quiere lograr. Desde nuestro lugar asistimos con preguntas o aplicando herramientas específicas”, destacan los profesionales. El programa esta creado por ellos y cuenta con el aval de la International Association of Coaching (IAC), quien tiene presencia en todo el mundo. “Tiene una duración de 5 meses, para el nivel básico profesional”, destacan.

¿De qué manera trabajan con sus programas?

Trabajamos en nuestros programas con tres columnas fundamentales para la profesión: Coaching para la acción, con algunas técnicas de PNL (Programación neurolingüística), Coaching ontológico (emociones y lenguaje) y le sumamos la mirada del Análisis Existencial (sentido de vida, trabajando desde los valores). Durante el proceso de formación, los alumnos pasan por una exploración de la percepción que tienen de sí mismos, permitiéndoles experimentar el proceso de ser coachee.

La práctica continua es fundamental para desarrollar las competencias que un coach profesional necesita adquirir, fortaleciendo las maestrías que la IAC nos propone. Esto hace que podamos ofrecer un nivel de formación con altos estándares a nivel mundial. Contamos para tal fin con un equipo de mentores, que son egresados de nuestra escuela, quienes nos acompañan para consolidar la excelencia en nuestras formaciones.

Como te comentábamos en las sesiones de coaching individual, tanto personal como en ejecutivos, trabajamos con objetivos, y nuestros procesos abarcan de 6 a 8 sesiones, con una frecuencia semanal, de una hora cada encuentro. Alli clarificamos lo que el consultante quiere lograr.

¿Cuáles son los mayores motivos de consulta? ¿de qué depende el progreso de cada persona?

El mayor motivo de consulta es generar cambios profesionales y personales. El progreso depende de la apertura que tenga la persona para revisar sus pensamientos, creencias limitantes, y poder pasar a la acción.

¿Qué experiencias buscan brindarles a sus clientes?

El coaching está abierto a todas las personas, desde la experiencia de ser coachee o cliente o para ser coach profesional y dedicarte a esto o como complemento de tu profesión actual.

Como experiencias tenemos muchísimas, pero trabajamos con la confidencialidad entonces no te vamos a contar ningún caso particular (risas) , pero los temas que nos traen para trabajar son los relacionados con las relaciones o conflictos con otras personas, las creencias que impiden lograr objetivos, proyectos o sueños a cumplir y que no están seguros o convencidos y muchos temas más.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que obtienen?

Para nosotros la mayor satisfacción al enseñar es formar nuevos profesionales y a través de ello, trascender, dejar huella. Y al ser coach, ver la transformación personal que el coachee logra después del proceso.

Ser coach no es para cualquiera, podemos afirmar que es “una forma de vida” y lo tenés que haber vivido previamente, para darte cuenta de los cambios que podés acompañar y generar en otras personas.

¿Qué es lo que se viene? ¿Como se ven en el futuro?

Lo que se viene, lo que llamamos esta nueva realidad que estamos viviendo, quizás nos interpela a replantearnos muchas creencias y limitaciones. Nos plantea dar lo mejor cada vez más y de otra manera distinta a la conocida, y sobre todo al poder vincularnos, estar junto al otro, rompiendo paradigmas y creando nuevas posibilidades.

Actualmente vivimos en un mundo en donde no hay fronteras ni distancias, un mundo en donde no podemos controlarlo todo, un mundo en donde no podemos saberlo todo.

Queremos ofrecerles dos programas que están abiertos a la comunidad con el motivo #yomequedoencasa:

Maru Caputo nos presenta Conquista tu tiempo: https://buenosairescoaching.wisboo.com/courses/conquista-tu-tiempo

Leo Bajer con Demoliendo Limites: https://buenosairescoaching.wisboo.com/courses/demoliendo-limites-claves-del-autocoaching-para-alcanzar-tu-maximo-potencial