Sebastián Nill: emprendedurismo y blockchain

Hola Sebastián, sos un referente en todo lo que tiene que ver con criptomonedas y universo blockchain. Ahora está un poco más difundido el tema, pero cuando arrancaste eran muy pocos los locos que se sumergían en este mundo. ¿Cuál es tu historia en el mundo Cripto y cómo te iniciaste?



Como fanático del hardware y la tecnología me topé con Bitcoin a finales del 2011. En un foro de internet comentaban que podías ganar dinero utilizando tu computadora para validar transacciones de una red de pagos y me encantó la idea. Al principio lo tomé como algo de poca relevancia, ya que era muy difícil utilizar como medio de pago los Bitcoins que generaba. Se podría decir que lapidé una pequeña fortuna comprando choripán y cerveza en los encuentros “bitcoiners” de aquella época.

Al mismo tiempo, me resultaba muy entretenido mejorar mi pc para sacarle algunos Megahash extras (unidad en la que se mide la cantidad de procesamiento) a mi computadora. Todo cambió cuando el precio de Bitcoin subió en muy poco tiempo de dos dólares y medio a más de veinte. Ahí me di cuenta que estaba frente a algo importante y que valía la pena tomárselo más en serio.

Más allá de la subida del precio, esto paulatinamente produjo que más personas lo empezaran a tener en cuenta. Más lugares comenzaron a aceptarlo como medio de pago y me encontré con algo que tenía muchas ventajas, brindaba muchas libertades y en un futuro no muy lejano podría llevar un nuevo sistema de pagos a nivel global.

¿Cuál crees que es el mayor beneficio de pertenecer a este ecosistema Cripto?

Las inversiones en criptomonedas pueden ser muy rentables, pero también son muy arriesgadas, fundamentalmente por lo pequeño y nuevo de este mercado. Creo que el mayor beneficio es poder participar de un ecosistema que plantea un cambio de paradigma con respecto al dinero y muchos otros conceptos. En poder darte otras herramientas, conocer nuevas tecnologías y saber que hay otras alternativas.

Todo esto nos da libertades, y si sabemos aprovecharlas, podemos sacar muchos beneficios, no solo económicos.

¿Cómo hacés desde tu lugar para ayudar a que más gente se sume a este mundo y aprenda todo lo relacionado con los cripto activos?



Yo no nací sabiendo. Cuando empecé con Bitcoin las criptomonedas e inversiones en general alguien me dio una mano. Me explicó o lo fui aprendiendo de gente dispuesta a compartir sus conocimientos. Y ahí me planteé como objetivo ayudar a quien quisiera aprender algo de mí sin ningún interés económico. De modo que mis charlas las pueden ver de manera gratuita en YouTube buscando mi nombre o en las redes sociales de AETERNAM en @aeternam.group. Todos los meses damos nuevas charlas gratuitas de introducción a las criptomonedas.



La empresa además brinda servicios de consultoría, asesora en estrategias para poder invertir en el mundo de las criptomonedas, brinda herramientas para poder comprar o vender de manera segura, también brinda servicios relacionados a la minería de criptomonedas y desarrolla soluciones a medida para las necesidades que pueda tener el cliente.

Sebastián, además de ser Ceo de Aeternam Group, la consultora en blockchain, Critomonedas y minería, sos creador de Espacio Weiaut ¿Cómo y por qué surge esta idea?

Espacio Weiaut es un gran edificio ubicado en el centro de la ciudad de La Plata, donde conviven un espacio de coworking, salones de eventos, oficinas privadas, cafetería, taller de impresión 3D y hasta una granja de minería de criptomonedas. Lógicamente las oficinas de AETERNAM también se encuentran allí.

Nació gracias a las cripto, ya que me dieron la posibilidad de poder invertir y decidí hacerlo en un lugar que aporte valor a los emprendedores y a la ciudad donde vivo. Que genere trabajo, brinde la posibilidad de capacitarse, conectarse con otras personas y permita a la gente que nos visita acceder a cursos, capacitaciones y workshops que le aporten valor.

Si todo sale bien, vamos a estar viendo una nueva sucursal de Weiaut en un par de meses, eso me pone muy contento.

¿Cómo es emprender y ser CEO al mismo tiempo? ¿Creés que se cruzan o pisan en algún punto? ¿Qué tienen en común?



Creo que nunca voy a dejar de ser emprendedor, es parte de mi idiosincrasia, y por más que los proyectos crezcan, tenga muchos empleados o lo que sea, me van a ver trabajando a la par de todos y creando nuevos proyectos e impulsando ideas a pulmón.

Creo que todo emprendedor tiene características de CEO, es el que toma las decisiones, asume los riesgos y sufre la incertidumbre y ansiedad sobre el futuro de su proyecto. Y viceversa, todos los CEO's tienen algo de emprendedores.

¿Qué recomendación le podrías dar a alguien que quiera empezar a emprender o mismo comenzar a invertir?



Es muy importante capacitarse mucho con respecto al área en la que vayamos a emprender, pero mucho más importante es saber armar un buen equipo de trabajo. Todo será cuesta arriba si nosotros queremos encargarnos de todo, y lógico que estaremos convencidos de que nuestra manera de hacer las cosas será la mejor, pero una gran parte del camino al éxito es saber delegar y posiblemente también sea lo que más malas experiencias nos conlleve aprenderlo. Emprender no es para cualquiera, y si fuera fácil mucha más gente lo estaría haciendo de manera exitosa.

Para las inversiones es prácticamente el mismo consejo, no es para cualquiera y lleva muchísimo tiempo, dedicación, fracasos y frustraciones. Posiblemente más de la cuenta en un país como Argentina.

Hay una falsa sensación, producida fundamentalmente por las redes sociales, de que los traders y los emprendedores llevamos una vida soñada, llena de éxitos y comodidades. Pero esto está muy alejado de la realidad, no digo que un pequeño grupo de personas sí tengan vidas soñadas, pero en líneas generales los grandes resultados son frutos de un gran esfuerzo, inteligencia y dedicación.



Espero que esta nota los aliente a entrar en un mundo apasionante, lleno de retos y satisfacciones como lo es el mundo del emprendedurismo y las inversiones. ¡Éxitos!

