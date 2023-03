Tiempo de clases y una pregunta incómoda

Quiero hablar con vos que estas leyendo en este momento, si con vos.

Te haz preguntado alguna vez ¿qué estoy enseñando a mis hijos, alumnos, sobrinos, vecinos, o sea generaciones más jóvenes sobre el Amor?

Mucho se escucha y se escribe en estos días, en el mes y día de los enamorados pero ¿qué es eso que amas, lo sabes?

Porque si no comprendes tu propia escala de valores y no sos consciente de qué es, lo valioso para vos, estas frente a una situación muy difícil que nos compromete a todos como humanidad.

Creo necesario, imprescindible diría, poder comenzar una revolución en nuestro interior, ya que, niños, adolescentes y adultos están viviendo en la apatía existencial, en el sinsentido, son llevados a un naufragio de sus posibilidades y potencialidades en esta sociedad cada vez regida por las apariencias y los mandatos culturales de homegenización, donde se borran las diferencias personales en aras de alcanzar una imagen ideal de cuerpos, de logros superficiales de vidas sin conflictos.

Es necesario Educar para el Ser, para que cada quien pueda crecer autoconociéndose desde la más tierna infancia hasta nuestros últimos días.

Como seres humanos todos buscamos amor y no queremos sufrir, en esa búsqueda somos bombardeados por esta sociedad enferma y perdemos de vista quienes somos realmente, qué nos da bienestar real y hacia donde y cómo queremos ir.

Mi propuesta es que puedas transformarte a partir de una formación en Educación para el ser y Gestalt Viva, para que puedas realmente fortalecer tu interior y expresar en el mundo tu verdadera naturaleza siendo quien realmente sos. Vas a aprender experiencialmente todo lo necesario para tu autoconocimiento y para poder acompañar a otros a través de la educación para el Ser a ser ellos mismos y quizás así, de a poco podamos ir cumpliendo el sueño de muchos, una sociedad más justa equilibrada sin sufrimientos inútiles, donde Amar no sea una utopía, sino una elección diaria.







por CEDOC