Adopción de blockchain en el mundo de las finanzas

Fintech Americas celebró su 11° edición con un claro mensaje: la adopción de blockchain y activos digitales en el sistema financiero dejó de ser un fenómeno emergente para convertirse en un componente esencial de la transformación digital en América Latina. Durante el evento, se discutieron los avances en la tokenización, el rol de los bancos en la adopción de criptomonedas y el impacto de los pagos digitales en las economías emergentes.

El auge de la tokenización. La digitalización de activos a través de blockchain está cobrando cada vez más relevancia en la región. La tokenización de valores tradicionales no solo está permitiendo democratizar el acceso a la inversión, sino que también está reduciendo costos y aumentando la transparencia en las operaciones. “La regulación ya no solo se centra en proveedores de activos virtuales, sino que empieza a considerar la tokenización de valores tradicionales. Este es un paso clave para democratizar el acceso a inversiones y potenciar el mercado de capitales”, afirmó Leo Elduayen, CEO de Koibanx, durante la moderación del panel sobre blockchain y sistema financiero. La fintech, con hub en Argentina, está celebrando sus 10 años como empresa líder en tokenización de activos en América Latina impulsando la transformación digital del sector financiero. Durante el evento, además, fue galardonada con el oro en la categoría fintech por trabajar junto a organismos para promover la inclusión financiera.

Blockchain en el sistema financiero. El impacto de blockchain no se limita únicamente a la modernización de los mercados de valores. Según Nano Rodríguez, Head of Strategic Alliances de la exchange líder Bitso, “La integración entre blockchain y el sistema financiero tradicional ya es una realidad. Hoy, el 10% de las remesas entre Estados Unidos y México (que representarán más de US$ 64.000 millones) se apalancan en monedas estables y tecnología blockchain, lo que permite operaciones más rápidas y económicas”. Además de las remesas, el uso de criptoactivos está ganando espacio en pagos internacionales, manejo de tesorería y transferencias entre países.

En Argentina, el fenómeno de la digitalización financiera también ha mostrado un crecimiento exponencial. Ernesto Fasola, Jefe de Departamento del Banco de la Nación Argentina, destacó el papel de los criptoactivos en la economía local: “Nuestro país tiene un mercado ansioso por operar en tiempo real con estos activos. En 2023, se transaron US$ 98.000 millones en Argentina, una cifra que supera el total de importaciones del país. Claramente, la demanda existe y los bancos centrales eventualmente deberán tomar la iniciativa en este espacio”.

Un sector en plena transformación. A nivel regional, el sector bancario está evolucionando rápidamente. Mientras algunos bancos comienzan a procesar remesas y pagos internacionales con criptomonedas, otros analizan la adopción de infraestructura blockchain para optimizar la conciliación de pagos y la interoperabilidad de los sistemas. En países como Argentina y Bolivia, donde las restricciones cambiarias impactan el flujo de capitales, estas soluciones ofrecen alternativas más eficientes para empresas y consumidores. Instituciones como Banco Macro y Banco Mercantil, son algunas de las cuales ya incorporaron esta tecnología.

Para Elduayen, la clave está en la confianza: “los bancos que operen con criptoactivos serán los principales impulsores de la adopción. Ya no se trata de una discusión teórica, sino de casos concretos donde blockchain está transformando la infraestructura financiera”.

La transformación digital del sistema financiero en América Latina avanza a un ritmo acelerado. La adopción de blockchain y la tokenización de activos están redefiniendo el acceso a inversiones y podrían convertirse en la nueva norma en los mercados financieros. Con un ecosistema fintech cada vez más robusto y la participación activa de entidades bancarias, la convergencia entre criptoactivos y finanzas tradicionales está dando forma a una nueva era de inclusión y eficiencia financiera en la región.

