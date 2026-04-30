Cómo reducir la superficie de ataque y evitar ciberataques

Una mirada clara, realista y posible sobre cómo proteger tu negocio sin saber de tecnología

Durante muchos años, la ciberseguridad fue vista como algo lejano, caro y reservado para grandes empresas. Algo que pasaba en bancos, multinacionales o compañías tecnológicas, pero no en una ferretería, un estudio contable, una pyme industrial o una empresa de servicios. Sin embargo, esa idea quedó completamente fuera de época. Hoy, la tecnología atraviesa cada aspecto del negocio, desde la facturación hasta la comunicación con clientes, desde los pagos hasta los proveedores, desde el celular del dueño hasta la computadora del administrativo. Y donde hay tecnología, hay riesgo.

El problema es que la mayoría de las pymes no se sienten en riesgo. No porque sean irresponsables, sino porque están enfocadas en sobrevivir, vender, pagar sueldos, cumplir con clientes y resolver el día a día. En ese contexto, pensar en ciberataques parece un lujo o una preocupación exagerada. Hasta que pasa algo. Y cuando pasa, casi siempre es tarde.

Reducir la superficie de ataque no es un concepto técnico ni una moda. Es, simplemente, una forma de pensar el negocio con un poco más de cuidado digital. Es preguntarse cuántas puertas están abiertas, cuántas llaves existen, quién las tiene y si realmente hace falta que estén así. No se trata de desconfiar de todos, sino de entender que el error humano existe, que la tecnología falla y que los delincuentes digitales no descansan.

La mayoría de los ciberataques que afectan a pymes no son sofisticados. No requieren conocimientos avanzados ni apuntan a algo específico. Son ataques masivos, automáticos, repetitivos. Bots que recorren internet buscando empresas con contraseñas débiles, sistemas desactualizados, accesos abiertos o empleados distraídos. No buscan a alguien en particular, buscan al que esté más expuesto.

Y ahí aparece la palabra clave: exposición. Una empresa puede ser chica, pero si está muy expuesta, es un blanco fácil. Tener muchos accesos abiertos, muchas cuentas activas, muchos dispositivos sin control y muchas personas sin capacitación equivale a dejar la puerta del negocio abierta toda la noche esperando que nadie entre. A veces no pasa nada. Hasta que pasa.

Uno de los errores más comunes es pensar que la seguridad depende de una sola cosa. Un antivirus, un firewall, un técnico que viene de vez en cuando. En realidad, la seguridad es una suma de pequeñas decisiones cotidianas. Decisiones humanas, no técnicas. Cómo se usan las contraseñas, cómo se manejan los correos, qué se instala en las computadoras, quién accede a qué información y qué pasa cuando alguien se va de la empresa.

Las contraseñas, por ejemplo, siguen siendo uno de los mayores problemas. No porque la gente no sepa que deberían ser seguras, sino porque la vida real empuja a la comodidad. Es más fácil usar la misma contraseña para todo. Es más fácil elegir algo simple. Es más fácil no cambiarla nunca. El problema es que los delincuentes lo saben. Y las primeras cosas que prueban son justamente esas contraseñas simples, repetidas y predecibles.

Cuando una contraseña se filtra en internet, no importa de dónde. Puede ser de una red social, de una tienda online o de un servicio que nada tiene que ver con el trabajo. Si esa contraseña se reutiliza en el correo de la empresa o en un sistema interno, el acceso está servido. No hace falta hackear nada. La puerta ya estaba abierta.

Algo parecido pasa con el correo electrónico. El mail es, hoy, la herramienta de trabajo más usada y al mismo tiempo la más peligrosa. No porque el correo sea inseguro, sino porque es fácil engañar a las personas. Un mensaje que parece legítimo, una factura falsa, un aviso de entrega, un supuesto currículum, un archivo adjunto que genera curiosidad. Basta con que una persona haga clic donde no corresponde para que el problema empiece.

En las pymes, además, suele pasar algo muy particular: todos hacen un poco de todo. El dueño responde mails, el administrativo descarga archivos, el contador recibe documentación, el vendedor usa su celular personal para trabajar. Esa mezcla de roles y dispositivos hace que el riesgo se multiplique. No porque alguien haga algo mal a propósito, sino porque nadie puede estar atento todo el tiempo.

Reducir la superficie de ataque, en este contexto, no significa desconfiar de los empleados ni limitar el trabajo. Significa ordenar. Saber qué se usa, para qué se usa y quién lo usa. Significa eliminar lo que ya no sirve y proteger mejor lo que sí es necesario.

Muchas empresas, por ejemplo, tienen cuentas activas de personas que ya no trabajan ahí. Correos que siguen funcionando, accesos a sistemas que nunca se dieron de baja, contraseñas que nadie recuerda quién las usa. Cada una de esas cuentas es una puerta abierta. Y muchas veces nadie lo sabe hasta que algo raro pasa.

Otro problema frecuente es el uso de dispositivos personales para trabajar. Celulares, notebooks, tablets. No es algo malo en sí mismo, pero si esos dispositivos no tienen ningún tipo de protección, si se conectan a redes públicas, si se pierden o se roban, la información de la empresa queda expuesta. No hace falta que alguien quiera robar datos. Basta con que un dispositivo caiga en manos equivocadas.

A esto se suma algo que suele generar resistencia: las actualizaciones. Muchas pymes postergan las actualizaciones de sistemas y programas porque “andan bien así” o porque temen que algo deje de funcionar. El problema es que muchas de esas actualizaciones corrigen fallas de seguridad conocidas. Fallas que los atacantes ya saben explotar. No actualizar es como saber que una cerradura está rota y decidir no arreglarla.

La superficie de ataque también crece cuando se usan más herramientas de las necesarias. Sistemas que se probaron y quedaron, servicios online que ya no se usan, accesos que se dieron “por las dudas”. Cada herramienta extra es otro lugar donde algo puede fallar. Cuanto más simple y ordenado es el ecosistema tecnológico de una empresa, más fácil es protegerlo.

Pero quizás el punto más importante, y el menos hablado, es la capacitación. No en términos técnicos, sino en sentido común digital. Enseñar a las personas a desconfiar, a preguntar, a no tener miedo de decir “esto me parece raro”. Crear una cultura donde está bien consultar antes de hacer clic. Donde no se castiga el error, sino que se aprende de él.

Muchas pymes sufren ataques porque alguien tuvo vergüenza de preguntar. Porque pensó que iba a molestar. Porque creyó que era obvio. La seguridad no falla por mala intención, falla por silencios. Reducir la superficie de ataque también implica aceptar que no todo se puede controlar, pero sí se puede estar mejor preparado. Tener copias de seguridad, por ejemplo, es una de las decisiones más simples y más importantes. Y aun así, muchas empresas no las tienen o no saben si funcionan. Hasta que un día pierden todo.

La copia de seguridad no es un gasto. Es un seguro. Y como todo seguro, parece innecesario hasta que se lo necesita. Cuando una empresa entiende que la ciberseguridad no es un producto sino un proceso, todo cambia. Deja de buscar soluciones mágicas y empieza a hacer pequeños ajustes constantes. Deja de reaccionar y empieza a prevenir. Deja de pensar que “a mí no me va a pasar” y empieza a pensar “qué puedo hacer para que sea menos probable”.

Reducir la superficie de ataque no requiere ser experto. Requiere prestar atención. Requiere orden. Requiere decisiones simples, sostenidas en el tiempo. Cerrar accesos que no se usan. Usar contraseñas mejores. Capacitar a las personas. Mantener los sistemas actualizados. Tener copias de seguridad. Y, sobre todo, entender que la seguridad digital hoy es parte del negocio, no algo separado.

Las pymes que sobreviven y crecen no son las que no tienen problemas, sino las que están mejor preparadas para enfrentarlos. En un mundo cada vez más digital, cuidar la información, los sistemas y las personas es cuidar el corazón del negocio. Porque al final del día, la pregunta no es si alguien va a intentar entrar. La pregunta es qué tan fácil se lo estamos haciendo.

*Solution Architect & Pre-Sales Engener en ZMA IT Solutions

por Maximiliano Ripani