El problema no es cómo construimos, sino cómo vivimos

Hace más de cincuenta años empecé a experimentar con una idea que entonces parecía extravagante: construir edificios capaces de funcionar en armonía con la naturaleza, utilizando materiales descartados y aprovechando los recursos disponibles en el lugar.

En aquella época casi nadie hablaba del cambio climático, de la escasez de agua o de la vulnerabilidad de las infraestructuras. Sin embargo, yo sentía que algo se acercaba. Siempre digo que, por entonces, veía unas nubes en el horizonte. La única diferencia con aquel momento es que hoy esas nubes ya están sobre nosotros.

El cambio climático dejó de ser una advertencia para convertirse en una realidad. La presión sobre los recursos naturales aumenta, seguimos produciendo enormes cantidades de residuos y dependemos de sistemas externos para obtener energía, agua y saneamiento. Al mismo tiempo, millones de personas necesitan viviendas adecuadas y accesibles.

Para mí, estos problemas están profundamente conectados. No podemos seguir pensando la construcción como si los materiales fueran infinitos, como si la energía estuviera siempre disponible y como si el agua y los residuos fueran asuntos que alguien más debe resolver.

El desafío no consiste solamente en construir más viviendas. Consiste en construir viviendas que puedan responder mejor a las necesidades humanas y que dependan menos de infraestructuras externas.

Esa es la idea que dio origen a las Earthships, también conocidas como Naves Tierra: edificaciones bioclimáticas diseñadas para generar su propia energía, captar y reutilizar agua, gestionar sus aguas residuales, producir alimentos y aprovechar materiales naturales y reciclados.

No las considero una curiosidad arquitectónica ni una solución reservada para unos pocos. Las veo como una forma diferente de entender la relación entre la vivienda, las personas y el planeta.

Seis principios para volver a lo esencial. Con el tiempo, a través de décadas de experimentación, construcción, errores y aprendizajes, desarrollé un modelo basado en seis principios. No son elementos aislados ni accesorios que se agregan al final de una obra. Son sistemas que deben pensarse de manera integrada desde el comienzo del diseño.

1. Construir con materiales naturales y reciclados

Estamos rodeados de materiales que descartamos y que, en muchos casos, pueden tener una segunda vida. Neumáticos usados, latas, botellas, tierra y otros recursos disponibles pueden incorporarse a una construcción cuando sus características, su uso y las condiciones técnicas lo permiten.

En una Earthship, los materiales no se eligen únicamente por su apariencia o por su precio. También importa de dónde vienen, qué recursos demandan y qué sucede con ellos cuando dejan de cumplir su función original.

¿Por qué fabricar siempre algo nuevo si podemos aprovechar parte de lo que ya existe?

Transformar residuos en recursos es una manera de reducir el desperdicio y cuestionar una lógica constructiva que muchas veces extrae, produce, utiliza y desecha sin considerar las consecuencias.

Por supuesto, cada material debe responder a requisitos de seguridad, durabilidad y desempeño estructural. Reutilizar significa ampliar nuestra forma de pensar los recursos.

2. Acondicionamiento térmico pasivo

Una vivienda debería ofrecer condiciones de confort sin necesitar un consumo permanente de energía para calentarse o enfriarse.

Las Earthships utilizan el diseño bioclimático, la orientación solar, el aislamiento, la masa térmica y la ventilación para ayudar a regular la temperatura interior. La tierra y los elementos constructivos con capacidad de almacenar calor cumplen un papel fundamental en este proceso.

La idea es aprovechar las condiciones naturales del lugar en vez de intentar corregirlas continuamente mediante equipos mecánicos.

Esto no significa que todas las viviendas puedan prescindir de cualquier sistema adicional en todos los climas. Significa que podemos diseñar para reducir la demanda energética desde el principio.

La arquitectura tiene una responsabilidad enorme en este punto. Una decisión de diseño puede determinar durante décadas cuánta energía necesitará un edificio para ser habitable.

3. Energía renovable -solar y eólica-

La energía es una necesidad básica. Sin embargo, gran parte de nuestras viviendas depende por completo de redes externas para acceder a ella.

Las Earthships incorporan sistemas de generación eléctrica, principalmente mediante paneles solares y, cuando las condiciones lo permiten, energía eólica. Con el almacenamiento y la gestión adecuados, estos sistemas permiten abastecer las necesidades de la vivienda con una mayor autonomía.

No se trata solamente de instalar paneles sobre un techo. También debemos preguntarnos cuánta energía necesita realmente una casa y cómo podemos reducir ese consumo.

Cuanto mejor se aprovechan los recursos naturales y más eficiente es el edificio, menor es la energía que debemos producir para sostenerlo. La autonomía energética empieza en la manera en que diseñamos.

4. Recolección y filtración de agua

El agua es indispensable para la vida, pero muchas viviendas la reciben a través de redes que dependen de infraestructuras, recursos y condiciones ambientales que no siempre están garantizados.

Las Earthships están diseñadas para captar agua de lluvia, almacenarla y tratarla para los usos correspondientes, de acuerdo con los sistemas instalados y los requisitos sanitarios aplicables.

El objetivo es aprovechar mejor cada recurso y reducir la dependencia de fuentes externas. En lugar de considerar el agua como algo que simplemente llega por una tubería y desaparece por un desagüe, debemos entenderla como un recurso que requiere una gestión responsable.

Cada lugar presenta condiciones diferentes. La disponibilidad de lluvias, la calidad del agua, el almacenamiento necesario y las regulaciones locales deben formar parte del diseño. No podemos construir ignorando el clima del lugar. Tenemos que aprender a trabajar con él.

5. Tratamiento de aguas residuales

El agua que utilizamos no debería convertirse automáticamente en un problema que trasladamos fuera de nuestra vivienda.

Las Earthships incorporan sistemas para tratar las aguas residuales y, cuando corresponde, reutilizar parte del agua tratada. Las aguas grises pueden aprovecharse en determinados circuitos, mientras que las aguas negras requieren un tratamiento específico, diseñado según las condiciones sanitarias y normativas de cada lugar.

Estos procesos pueden incluir sistemas de filtración y tratamiento biológico, con vegetación y otros componentes adecuados para cada diseño.

La clave es comprender que el saneamiento forma parte de la vivienda y no es un asunto secundario. Gestionar correctamente los efluentes es fundamental para proteger la salud de las personas y evitar la contaminación del entorno.

Una construcción verdaderamente responsable no puede limitarse a generar energía limpia, también debe resolver qué ocurre con el agua después de utilizarla.

6. Producción interna de alimentos

Una de las características que más me interesa de las Earthships es su capacidad de integrar espacios para el cultivo de alimentos dentro del diseño de la vivienda.

Los invernaderos y las áreas de cultivo pueden aprovechar la luz solar y determinadas condiciones ambientales para producir alimentos frescos, según el clima, el espacio disponible y las especies elegidas.

No todas las viviendas podrán producir todo lo que sus habitantes necesitan. Pero incorporar una capacidad de producción alimentaria permite acercar una actividad esencial al lugar donde vivimos y comprender mejor nuestra relación con los recursos naturales.

Estos seis principios forman parte de un mismo sistema. Los materiales, el diseño térmico, la energía, el agua, el saneamiento y la producción de alimentos no deberían resolverse como decisiones independientes. Su verdadero potencial aparece cuando trabajan juntos.

De una vivienda autónoma a una nueva manera de pensar las ciudades. He tenido la oportunidad de construir Earthships en más de cuarenta países, atravesando culturas, economías y climas muy diferentes. Esa experiencia me enseñó que las necesidades humanas son universales. Todos necesitamos un refugio confortable, agua, energía, alimentos y saneamiento. Cambia el contexto, cambian los recursos disponibles y cambian las soluciones técnicas. Pero esas necesidades básicas siguen siendo las mismas.

Por eso creo que el futuro de la arquitectura no consiste necesariamente en construir edificios más sofisticados, sino edificios más independientes, eficientes y adaptados a su entorno.

Con frecuencia me preguntan si este modelo puede aplicarse solamente a una vivienda aislada. Mi respuesta es que la diferencia entre una Earthship y una ciudad de Earthships es mucho menor de lo que la mayoría imagina.

Si cada edificio puede generar parte o la totalidad de la energía que necesita, gestionar el agua, tratar sus residuos y aprovechar mejor los recursos, podemos empezar a pensar en comunidades menos dependientes de grandes infraestructuras centralizadas.

Eso no significa que debamos eliminar las redes públicas ni que todas las construcciones deban ser idénticas. Significa que podemos diversificar las formas de abastecimiento, fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades y diseñar ciudades que aprovechen mejor sus recursos.

El conocimiento también tiene que construir futuro. Después de dedicar mi vida a experimentar con edificios, comprendí que existe otro desafío igualmente importante: formar a las personas que tendrán que diseñar y construir las viviendas del futuro.

Una idea no puede expandirse si el conocimiento necesario para aplicarla permanece limitado a unos pocos lugares o idiomas. Necesitamos que arquitectos, profesionales de la construcción, diseñadores y estudiantes puedan comprender los principios, estudiar las técnicas y evaluar cómo adaptarlas a sus propias realidades.

Por eso considero tan significativo que el método Earthship pueda estudiarse íntegramente en español a través de una diplomatura universitaria desarrollada junto con Aula Abierta y la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina.

Es un paso importante para acercar esta experiencia a la comunidad hispanohablante de profesionales y estudiantes de todo el mundo. La formación permite compartir lo aprendido durante décadas, explicar los fundamentos técnicos y abrir nuevas posibilidades de experimentación y desarrollo.

No espero que el mundo copie exactamente lo que hemos hecho. Espero que más personas puedan tomar estos principios, comprenderlos y encontrar la manera de aplicarlos responsablemente en sus propios territorios.

Necesitamos profesionales capaces de hacer preguntas diferentes, de cuestionar las soluciones convencionales y de diseñar pensando en las necesidades reales de las personas y en los límites del planeta.

El momento de actuar es ahora. La transformación no depende de una única tecnología ni de un solo modelo de vivienda. Son claves las decisiones políticas, la planificación, la inversión, los conocimiento y las comunidades dispuestas a explorar otras posibilidades. Pero también requiere que cambiemos la manera en que entendemos la construcción.

Las Earthships son una forma de demostrar que esa posibilidad existe. No resuelven por sí solas la crisis climática ni la crisis habitacional, pero ofrecen principios concretos para reducir la dependencia de recursos externos, aprovechar materiales descartados y repensar la relación entre arquitectura y naturaleza. El momento de construir de otra manera no es mañana. Es ahora.

*Michael Reynolds es Fundador de la Earthship Biotecture Academy -Diplomatura en español Diseño y Construcción de Earthship | Aula Abierta y Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

por Michael Reynolds