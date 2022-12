Mercado automotor: Jaque al auto plan

Los casos se multiplican. La lupa posa con desconfianza sobre la que, para muchos, es una alternativa financiera para acceder a un cero kilómetros: los planes de ahorro. Desde diferentes puntos geográficos del mercado local surgen casos que alimentan los cuestionamientos. En Córdoba, el Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia de Primera Nominación de Jesús María condenó a una concesionaria, a la empresa que administraba los planes de ahorro y a la terminal automotriz, en forma solidaria, a abonar a un cliente $400.000, más intereses, en concepto de daño punitivo. En el juicio, se reprochó a la administradora de los auto planes no haber informado debidamente cómo se trasladaban al precio del vehículo y a la cuota mensual aquellas situaciones que alteraron la economía del país en los últimos años.

En Río Negro, más precisamente en la ciudad de Viedma, un fallo civil ordenó indemnizar con el valor de un cero kilómetro a un usuario que le inició juicio a una automotriz y a una empresa de planes de ahorros, debido a la "falta de información ante la sospecha que le fijaron las cuotas del plan usando como referencia un valor del auto mayor al que tenía el mismo vehículo en el sistema de compra tradicional en una concesionaria".

Números. Las 16.034 prendas registradas en octubre registraron una baja del 19,2% frente a septiembre, descenso que se adjudica con el comportamiento del mercado automotor, ya que los patentamientos del mes se contrajeron un 7,9%, de acuerdo con un relevamiento de SIOMAA (Sistema Online de Estadísticas y Mercado de ACARA).

Cabe destacar que el 66,0% de las prendas se emitieron sobre vehículos 0Km, representando un 32,6% de los patentamientos, en tanto que las restantes se realizaron sobre vehículos usados. llegando a representar un 4,6% de todas las transferencias. Durante octubre, se registraron 10.576 prendas, una cifra muy cercana a la del mismo mes del año pasado (+0,8%) y algo menor que la de septiembre último (-15,7%). La participación sobre el total de transferencias cayó a 32,6% y se situó́ por debajo del promedio anual de 36,5%. Los planes de ahorro se llevaron el 55,4% de las operaciones durante los primeros diez meses del año, según SIOMAA.

El mercado de planes de ahorro para vehículos es un fenómeno que se ve casi exclusivamente en Argentina, con aproximadamente el 30% del patentamiento total del mercado. Vemos que países como Colombia tienen esquemas similares, pero todavía con una participación residual”, explica Pablo Diez, gerente general de Plan Rombo. A su vez, Santiago Mateo, director de Plan de Ahorro de Stellantis Argentina, considera que “el sistema es una oportunidad de inversión y capitalización que resguarda los ahorros mediante el pago de una cuota mensual que representa un porcentaje del auto en cual se va capitalizando”.

“Para este año proyectamos un mercado total de autos de aproximadamente 380.000 unidades, dentro del cual se estiman aproximadamente 103.000 patentamientos provenientes del canal de plan de ahorro, lo que representa un 27% del total”, apunta Diez. En lo que respecta a Stellantis, en los últimos años sus marcas registraron un incremento del peso de los patentamientos por este canal y este año estamos logrando que más de un 40% de los vehículos patentados correspondan a clientes que llegaron a su 0km por medio del plan de ahorro. “Este sistema da la posibilidad de tener el primer 0km a muchas personas que quizás por otros medios no podrían, clientes que no pueden acceder a una financiación bancaria ya sea por el valor de sus cuotas dado por las altas tasas de interés o por no contar con un capital inicial”, agrega Mateo.

Proyecciones. Pese a que se estima que 2022 será de aproximadamente 344.000 suscripciones (representa una caída del 6% versus 2021), Diez destaca que “los últimos años hemos visto un crecimiento en el patentamiento proveniente del plan de ahorro (25% en 2020 hasta 30% proyectado para 2022). También la relación entre autos patentados y suscripciones vendidas viene creciendo desde un 0,7 suscripción por auto patentado en 2019 hasta 1,03 suscripción por auto en 2021”.

El histórico “Plan Rombo” de Renault cuenta con un 88% de la venta de suscripciones con foco en producción nacional, “con la mejor cobertura de mercado a partir de una variada gama de productos basada en 6 modelos con origen en la Fábrica Santa Isabel, los cuales integran cada uno de los segmentos con mayor peso del mercado”, afirma Diez.

No obstante, Mateo asegura que las cuatro marcas de Stellantis que ofrecen el plan de ahorro (Fiat Plan/Jeep Plan/Peugeot Plan/Citroën Plan) “no son ajenas a la problemática actual de transparencia y calidad relacionada con este sistema”. “Es por ello por lo que este año se trabajó con el foco en dicha problemática y se lanzó la herramienta ‘Pacto Claro’ con el objetivo de brindar mayor claridad a la hora de la suscripción. Se trata de un documento formal que extiende el concesionario a la hora de suscribir, en el cual el cliente encuentra de una manera fácil y sencilla de comprender la información más relevante del plan de ahorro”, subraya Mateo.

¿Por qué crecen a pesar de todo? Para los ejecutivos de las empresas, el plan de ahorro tiene sus ventajas: financiación del 100% del valor del 0km y a largo plazo (entre 7 y 10 años); posibilidad de financiar hasta en 120 u 84 cuotas y evitar las altas tasas de interés bancarias. Ventajas de los planes de ahorro para llegar al sueño del auto nuevo. Un sueño que, en algunos casos, puede hacer un rebaje a una pesadilla.

por Marcelo Alfano