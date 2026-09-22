La batalla del último trimestre

Cada año, el calendario corporativo repite el mismo patrón predecible. Llega noviembre y el ecosistema de medios de comunicación, redes sociales y casillas de correo electrónico se convierte en un auténtico “ruido blanco”: cientos de marcas gritando simultáneamente, eventos corporativos superpuestos en las mismas semanas, balances anuales apurados y saludos de fin de año que se pierden inevitablemente en la intrascendencia. En ese escenario profundamente saturado, la atención del público se dispersa y, para peor, entra en una suerte de mecanismo de defensa y desconexión. Cuando todos hablan exactamente al mismo tiempo, utilizando el mismo tono festivo genérico y apelando a los mismos lugares comunes, el resultado es terminante: nadie escucha.

La solución para romper este ciclo inercial reside en cambiar por completo el calendario de la estrategia. Durante el último bimestre, las audiencias sufren una sobrecarga constante de estímulos donde el tiempo y el foco de directivos, periodistas, clientes y decisores de compra se vuelven un recurso hiperdisputado y escaso. Intentar posicionar un hito corporativo relevante, liderar una conversación de fondo en la prensa o convocar a un evento exclusivo en pleno diciembre suele derivar en dos desenlaces inevitables: o la marca pasa completamente inadvertida bajo una marea de mensajes festivos, o termina pagando sobrecostos desproporcionados para lograr apenas un impacto fugaz. Desde la perspectiva de las Relaciones Públicas y el marketing estratégico, disputar el partido recién a fin de año es haber llegado tarde a la cita.

Por eso, la verdadera ventaja competitiva del último tramo del año se define con anticipación, en la ventana crítica que comprende a septiembre y octubre. Debemos trabajar con una premisa sumamente clara: septiembre es para diseñar con precisión quirúrgica y octubre es para ejecutar con exclusividad. Anticipar los tiempos ofrece ventajas estructurales invaluables, empezando por la disponibilidad real y mental de la audiencia a la que queremos interpelar. Durante octubre, las agendas de los tomadores de decisiones, líderes de opinión y periodistas aún conservan aire, convirtiendo a este mes en el momento óptimo para presentar novedades institucionales de peso, posicionar mensajes clave de negocio y generar encuentros cara a cara con una altísima tasa de asistencia y una escucha activa genuina.

Asimismo, esta anticipación cronológica permite desplegar formatos no convencionales frente a la rigidez del mensaje masivo tradicional. En lugar de una campaña genérica de fin de año que se diluya en el torrente habitual, esta ventana temporal habilita acciones micro segmentadas y de alto impacto reputacional: mesas redondas con referentes del sector, experiencias personalizadas diseñadas a medida para clientes estratégicos, reportes sectoriales exclusivos con datos propios o contenidos de autoría que instalen agenda antes de que la atención decaiga por completo.

Al comunicar los logros, las perspectivas o la visión de futuro en octubre, la compañía se adueña de la narrativa de su industria con autoridad, mucho antes de que el resto del mercado comience a enviar resúmenes anuales apurados y saludos protocolares.

Para que esta táctica funcione con contundencia, la microsegmentación estratégica debe primar siempre sobre la tentación del alcance masivo superficial. Es infinitamente más rentable para los objetivos de una empresa sentar a quince decisores clave en un desayuno de trabajo curado en octubre que disparar un saludo impersonal por correo masivo a diez mil contactos en vísperas de las fiestas.

La comunicación institucional de cierre de ciclo debe aportar datos concretos, lectura de mercado, análisis de tendencias y una postura clara sobre los desafíos y oportunidades que vendrán; no puede limitarse jamás a la cortesía social ni a un brindis de rigor. Es esa sustancia editorial la que construye un diferencial de liderazgo y justifica la presencia de la marca en la agenda pública.

El cierre de año se vive habitualmente en las organizaciones como una carrera desgastante contrarreloj para cumplir con lo planificado o gastar remanentes presupuestarios por simple inercia. El verdadero valor de una consultoría estratégica radica en transformar esa urgencia en una oportunidad concreta para consolidar la reputación corporativa construida a lo largo de los meses previos, cerrando el ejercicio con solvencia y preparando el terreno para el año entrante con serenidad.

Por eso, las marcas que logran cortar el ruido de fin de año, eligen dialogar con claridad cuando el resto del mercado todavía está haciendo cálculos. Septiembre y octubre son, en definitiva, el tiempo exacto donde la estrategia vence a la saturación.

*María Laura Russo es sesora y CEO de Mixel Comunicación y Marketing

por María Laura Russo