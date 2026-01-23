Las marcas miran hacia atrás para avanzar

En un país como el nuestro, donde el contexto diario es un altibajo de emociones, el consumidor argentino desarrolló un instinto de supervivencia emocional único: la búsqueda de anclas. Y en medio de un escenario global marcado por la aceleración tecnológica y una digitalización que a veces desdibuja los límites de lo real, resurgió con fuerza un fenómeno que va mucho más allá de una simple moda retro o una tendencia pasajera de diseño. Se trata del “marketing de nostalgia”, una estrategia profunda que intenta dar respuesta a un futuro que, por momentos, se siente demasiado volátil, frío y ajeno.

En este tipo de comunicación, la nostalgia no es un retroceso ni una falta de creatividad. Por el contrario, es una estrategia de seguridad emocional. En psicología, sabemos que cuando el presente se vuelve complejo o amenazante, el cerebro humano tiende a refugiarse en el pasado, un territorio donde ya sabemos qué ocurrió y donde, por lo tanto, nos sentimos a salvo. Para las marcas, este mecanismo representa una oportunidad invaluable de conectar desde la identidad más pura y la memoria afectiva, construyendo un puente de confianza que la publicidad tradicional rara vez logra cimentar.

En Argentina, el marketing de nostalgia funciona con una potencia especial. Somos una cultura profundamente arraigada en los ritos: el asado, el compartir la merienda, el juntarnos como el valor supremo de la amistad. Estos ritos son la columna vertebral de nuestra identidad social. Por eso, las marcas que entendieron que además de vender productos, venden momentos y pertenencia, son las que hoy están liderando la batalla por la atención en un mercado saturado.

Existen ejemplos icónicos. Pensemos en Terrabusi. Hace algunos años, la marca rescató en una campaña magistral los recuerdos de la merienda en casa de los abuelos o el intercambio de golosinas en el recreo del colegio. Al hacerlo, apeló al niño interior del consumidor, a ese rincón de la memoria donde todavía reside el sabor de una Tita o una Rhodesia compartida.

Otro caso ineludible es el de Quilmes. Su histórico eslogan “El sabor del encuentro” caló tan hondo que se convirtió en parte del léxico popular. A través de sus publicidades, la marca supo rememorar los veranos interminables, la mística irrepetible de los mundiales y el calor de la tribuna. Hoy, su evolución hacia el mensaje “Me gusta Argentina, me gusta Quilmes” es una profundización del rumbo para realzar la identidad nacional. Es la marca recordándote que, pase lo que pase en el país, ellos estuvieron ahí, en cada brindis y en cada festejo.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el marketing es cómo combatir la despersonalización del mensaje. En un mundo de interacciones efímeras, donde la comunicación se reduce a un like o a un scroll infinito en una pantalla de vidrio, la nostalgia aparece como el antídoto perfecto contra la soledad digital.

La hiperconectividad nos deja, paradójicamente, más desconectados de nuestras raíces. Por eso, cuando una marca te ofrece un estímulo que te recuerda quién eras antes de que todo fuera tan rápido —antes de que el smartphone dictara tus tiempos—, genera una gratitud inmediata. Es un respiro. Es una validación de nuestra propia historia personal. El consumidor agradece la sensación de “volver a casa”.

El desafío no es simplemente poner un filtro sepia o rescatar un logo de los años 80. La nostalgia efectiva es aquella que se actualiza. Es la capacidad de tomar la estética, el valor o el sentimiento del ayer, pero entregarlo a través de los canales y lenguajes del hoy.

Si una marca se queda solo en la “fotografía vieja”, corre el riesgo de volverse irrelevante para las nuevas generaciones o de parecer estancada. La clave del éxito reside en la hibridación: usar la Inteligencia Artificial para restaurar una voz querida del pasado, crear filtros de Realidad Aumentada que nos permitan “visitar” un lugar que ya no existe o lanzar ediciones limitadas de productos vintage que se agotan en minutos a través de una preventa en Instagram. Es traer el calor del pasado al frío de la tecnología moderna.

Para las marcas, este camino requiere de una sensibilidad especial y de un profundo conocimiento del target. Se trata de saber cuáles de las historias que ya tenemos vale la pena volver a contar. En un mercado donde la saturación publicitaria es agobiante y la fidelidad del cliente es cada vez más difícil de retener, la emoción es el único diferencial que el precio o la competencia directa no pueden arrebatar fácilmente.

Al final del día, en medio de la crisis, la tecnología y el cambio constante, la marca que logra que el cliente se detenga, sonría y diga internamente “esto me recuerda a cuando era feliz”, gana la partida de la lealtad.

* Asesora y CEO de Mixel Comunicación y Marketing

por María Laura Russo