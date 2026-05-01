Miami 2026: por qué las marcas que solo "estén" en el Mundial ya perdieron

Miami no es una sede más del Mundial 2026. Es un ecosistema. Una ciudad donde el fútbol no se mira, se celebra, y donde el 70% de la población es latina, la edad promedio ronda los 40 años y el turismo internacional se mezcla con una conexión emocional al deporte que pocas urbes del mundo pueden replicar. Para las marcas que sepan leerlo, ese cruce es una oportunidad extraordinaria. Para las que lleguen solo a "estar", será una costosa foto de grupo.

Ignacio Albornoz lo tiene claro. VP de Marketing de Magic Makers Agency en Estados Unidos, miembro del Board of Directors de la American Marketing Association South Florida Chapter —donde fue presidente y VP de Digital Marketing— y referente del marketing experiencial en América Latina, Albornoz lleva años pensando en la intersección entre marca, cultura y emoción. Y el Mundial 2026, con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, es el escenario donde esa intersección alcanza su máxima expresión.

"El desafío no es simplemente estar en el Mundial", dice. "Es convertirse en parte activa de la experiencia del fan."

La distinción parece sutil pero cambia todo. Estar implica presupuesto, visibilidad y pauta. Ser parte activa implica escucha, diseño y autenticidad. Y en un entorno tan saturado de marcas como el de un Mundial, la segunda opción es la única que deja huella.

Desde Magic Makers, agencia especializada en experiencias de marca en Estados Unidos y América Latina, Albornoz propone reemplazar el modelo de la activación única por lo que él llama un sistema de experiencias conectadas. La lógica es simple: el fan no vive el Mundial en noventa minutos. Lo vive antes del partido, durante el traslado, en el descanso, en el bar donde ve los otros encuentros, en la caminata de vuelta al hotel. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para que una marca esté presente de manera relevante, y la mayoría de las marcas los ignora.

El concepto central que maneja es el de ritual. No activación, no evento puntual: ritual. Puntos de encuentro antes y después de los partidos, espacios de descanso que funcionen como lugar de pertenencia, propuestas que integren a locales y turistas sin que ninguno se sienta ajeno. "Cuando una marca escucha, acompaña y crea espacios donde las personas se sienten parte, pasa a ocupar un lugar mucho más relevante", explica.

En ese esquema, el rol de la marca cambia de raíz. Deja de ser sponsor —esa presencia necesaria pero fría, asociada al logo en la camiseta y el cartel en el estadio— para convertirse en anfitrión. Y un anfitrión, a diferencia de un sponsor, genera memoria emocional.

La tecnología entra en juego como amplificador, no como protagonista. Mapas interactivos, recorridos con beneficios, herramientas digitales que conviertan la ciudad en un territorio de marca. Pero siempre al servicio de la experiencia física, no como sustituto. Albornoz es enfático en ese punto: el público valora lo que es visualmente atractivo y compartible, pero lo que realmente diferencia es la autenticidad. "En un entorno saturado, las marcas que logren construir experiencias genuinas serán las que permanezcan en la memoria."

Miami 2026 es una ventana de tiempo acotada con un impacto potencial que la excede. El Mundial termina, pero los vínculos construidos durante esas semanas pueden durar mucho más. La pregunta que Albornoz le hace a las marcas —y que cada vez más marketers deberían hacerse— no es cuánto van a invertir en el evento. Es qué van a dejar cuando el evento termine.

por R.N.