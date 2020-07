El Gobierno tiene que bajarse la app “RecalculAR”

Mientras la aplicación de control de circulación bautizada “CuidAR” pone en evidencia las limitaciones oficiales para administrar la cuarentena extendida, Alberto Fernández le confiesa a Lula y al Mercosur su sueño solitario de “cambiar el mundo”. Para el manejo más pragmático y concreto del poder local, el kirchnerismo y el establishment miran cada vez más hacia el costado del Presidente, armando reuniones y acuerdos con Sergio Massa y Máximo Kirchner. No se sabe cómo se reordenará la cúpula del oficialismo a la salida de la pandemia, pero ya empieza a notarse la necesidad de un cambio o un sinceramiento en el reparto de roles. Para orientarse en el futuro organigrama no escrito, el Gobierno debería bajarse su propia app secreta, que podría llamarse “RecalculAR”.

El cristinismo observa con una mezcla de alarma y alivio cómo ya se desinfla el globo de la superpopularidad de Alberto Fernández en las encuestas del comienzo de la pandemia. Ese bajón presidencial alienta a los que cerca del Instituto Patria echan leña al fuego de un refresh del Gabinete albertista: Santiago Cafiero, Sabina Frederic y el propio Martín Guzmán son los nombres más cuestionados para la próxima fase de la gestión.

Pero el gran dilema gira en torno al único funcionario que no se puede remplazar: el Presidente. El cristinismo se atormenta con la pregunta estilo Hamlet: ¿Alberto es o no es? ¿Habrá que empoderarlo nuevamente tras el fenomenal desgaste del primer semestre, o asumir y aprovechar su desempoderamiento crónico? Por lo pronto, les impacienta que bajo su ambiguo mando se empantanan todos los procesos que el oficialismo quisiera acelerar: llámese Vicentín, espionaje ilegal macrista, arreglo de la deuda, y hasta el impuesto extra a los más ricos. Todo arranca fuerte pero pronto se desacelera, en un exasperante “stop and go” de la política que replica, en el peor momento, el trauma cíclico de la economía argentina. De eso hablará el kirchnerismo este fin de semana de aislamiento preventivo recargado, dentro y fuera de Olivos.