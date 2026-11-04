Al Rescoldo Bodegón: cocina familiar y tradición argentina en Mendoza

Al Rescoldo Bodegón nació en Mendoza con la intención de preservar los conocimientos, las costumbres y la pasión por la cocina y el fuego que sus creadores heredaron de sus padres y abuelos. Su propuesta pone en valor la cocina familiar y la historia de los bodegones argentinos, con los aromas y sabores como punto de encuentro entre generaciones.

La inspiración para su nombre surgió de los versos de “Luna cautiva”, del Chango Rodríguez, que mencionan los “rescoldos de fogones”. Esa imagen de las brasas que permanecen encendidas resume el sentido del proyecto: mantener vivas las tradiciones de quienes utilizaban el fuego para calentar el agua y cocinar.

Una propuesta que recupera la cocina de bodegón

La identidad de Al Rescoldo se construye alrededor de la historia y la cultura de los bodegones argentinos, atravesadas por las distintas raíces que conforman el país. Desde esa perspectiva, el emprendimiento busca recuperar una cocina reconocible, vinculada con los recuerdos de la mesa familiar.

El compromiso con esos sabores heredados ocupa un lugar central en su propuesta. La intención es que los aromas y las preparaciones evoquen la infancia y acerquen las costumbres de otras generaciones a quienes hoy se sientan a la mesa.

Instalar este concepto en Mendoza llevó tiempo y esfuerzo. Según explican desde el bodegón, incorporar la cultura bodegonera a la idiosincrasia local implicó un proceso de construcción y aprendizaje, en un entorno donde esa tradición no tenía el mismo arraigo. Ese recorrido estuvo orientado a transmitir la propuesta y poner en valor la esencia del bodegón tradicional.

Crecer con identidad familiar

Los próximos pasos de Al Rescoldo apuntan a consolidar su presencia en Mendoza, preservando su carácter de empresa familiar y la atención personalizada.

Para sus creadores, el crecimiento también tiene un sentido generacional: transmitir a sus nietos el amor por la cocina de bodegón y los saberes recibidos de sus mayores. La continuidad del proyecto está ligada a esa herencia, con el propósito de que las costumbres que le dieron origen sigan presentes en cada nueva generación.

CONTACTO

Tel: 2616843691

Instagram: @alrescoldobodegon

por CONTENT NOTICIAS