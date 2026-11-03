Trama: inteligencia artificial para la atención y la venta en turismo

En 2024, Yaco Peralta Bertolez y Ata Herrera comenzaron a construir un cotizador con inteligencia artificial para agencias de viajes. En octubre de 2025 dejaron sus trabajos para dedicarse de lleno al proyecto. Según recuerdan los fundadores, ni el mercado ni la tecnología estaban del todo preparados para esa propuesta, que no terminó de funcionar como esperaban.

El contacto con las agencias les dejó un aprendizaje decisivo: la herramienta tenía que adaptarse a la forma en que las personas ya trabajaban.

Una frase resumió ese descubrimiento: “Me encanta. Pero sigo usando WhatsApp para todo”.

Trama nació en marzo de 2026 con una visión más amplia: llevar la inteligencia artificial a las conversaciones donde los negocios turísticos atienden, venden y construyen la relación con sus clientes.

Del aprendizaje al crecimiento

La plataforma incorpora un agente de IA a los canales digitales de cada negocio para atender consultas y organizar oportunidades comerciales. Cada negocio define hasta dónde llega la inteligencia artificial: algunas agencias la utilizan para asesorar y filtrar las primeras consultas, mientras que otros negocios de experiencias ya automatizan todo el proceso de venta por WhatsApp, incluido el envío del link de pago. El desarrollo combina conocimiento de la operación turística y capacidad técnica para adaptar la herramienta a cada empresa.

La plataforma salió al mercado en junio de 2026 y ya es elegida por más de 30 negocios, entre agencias de viajes, bodegas, alojamientos, receptivos y operadores de aventura. Trama ya vende a negocios turísticos de Argentina, Chile, Uruguay y México.

En esa etapa llegó también un respaldo externo: Trama fue seleccionada para el Programa de Coinversión Semilla 2026 de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, con el acompañamiento de un inversor privado. La empresa también participó en la Feria Internacional de Turismo con un stand propio, en uno de los principales encuentros del sector en América Latina. A los fundadores se sumaron un ingeniero de producto y un comercial, ampliando la capacidad del equipo.

El horizonte regional

Con negocios que ya utilizan su tecnología en cuatro países, la compañía busca consolidar esa presencia y proyecta sumar Brasil hacia finales de 2027. Sus próximos pasos combinan desarrollo tecnológico y crecimiento del equipo para acompañar esa expansión.

El recorrido que empezó con una primera propuesta y un cambio de enfoque abre ahora un desafío diferente: ampliar el alcance de Trama sin perder el aprendizaje que le dio origen, adaptar la tecnología a la forma en que trabajan (y viajan) las personas.

Más información:

Web: trama.so | Instagram y TikTok: @trytrama

Tel: +54 9 351 368-9521 | Mail: [email protected]

LinkedIn: trytrama | X: @trytrama

por CONTENT NOTICIAS