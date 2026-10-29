El desafío de trabajar y ser mamá: ¿es posible lograr el equilibrio?

Hay una escena que se repite con frecuencia: una mujer termina una reunión pensando que debería estar con sus hijos. Cuando está con ellos, recuerda el mail que todavía no respondió. A la noche, mientras intenta descansar, organiza mentalmente las tareas del día siguiente. Y cuando finalmente tiene un rato para ella, se siente culpable.

La maternidad puede traer consigo la idea de que una buena madre debería estar siempre disponible y presente. Al mismo tiempo, el mundo laboral continúa esperando compromiso, productividad y resultados. Entre ambas demandas, muchas mujeres intentan responder a todo. Pero ¿cómo se logra el equilibrio?

Tal vez el problema empiece cuando pensamos que equilibrar la vida significa darle a cada ámbito la misma cantidad de tiempo y atención. La realidad es que hay momentos en los que el trabajo necesita más de nosotras; otros, en los que nuestros hijos requieren mayor presencia, y otros en los que necesitamos recuperar espacios propios.

Pretender atender todo por igual puede transformar el equilibrio en una nueva forma de exigencia.

Además, trabajar y criar no son las únicas responsabilidades que muchas madres sostienen. También existe una carga invisible: recordar turnos, organizar horarios, anticiparse a las necesidades de los hijos y resolver imprevistos. Incluso cuando algunas tareas se delegan, la responsabilidad de organizarlas suele seguir recayendo en ellas.

Por eso, no alcanza con preguntarnos cómo organizar mejor la agenda. También necesitamos revisar qué responsabilidades asumimos, cuáles podemos delegar y cuáles sostenemos por la dificultad propia de no poder soltar el control.



Una mujer no debería tener que demostrar que puede hacerlo todo para confirmar que es una buena madre. Trabajar no la convierte en alguien menos presente, necesitar tiempo propio tampoco.

Delegar cuidados no significa desentenderse, ni disfrutar de una profesión debería vivirse como una traición a la maternidad. El desafío está en comprender que cuidar a otros no debería implicar dejar de cuidarse a si misma.

Debemos asimilar que el equilibrio no es una posición que alcanzamos y mantenemos para siempre, sino una búsqueda permanente: revisar prioridades, establecer límites, pedir ayuda y aceptar que no todo puede resolverse al mismo tiempo.

La pregunta entonces deja de ser: ¿Cómo hago para poder con todo?

Y empieza a ser: ¿Qué puedo ajustar para construir un equilibrio que funcione para mí hoy?

Porque no se trata de no fallar nunca, sino de vivir con la tranquilidad de que estamos haciendo lo mejor que podemos.

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