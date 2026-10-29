El surf como metáfora de la vida

Antes de entrar al mar, una de las acciones más importantes para un surfista es la observación: identificar la dirección de las corrientes, analizar el entorno para identificar la zona óptima de ingreso. Otra característica importante es la espera, esperar para encontrar la ola más adecuada para surfear. También el posicionamiento preciso en el agua se vuelve central ante la llegada de la oportunidad (ola). En el surf como en la vida sintetizado en la frase de Séneca, la suerte es donde confluyen la preparación con la oportunidad. Este proceso exige mantener una atención plena en el aquí y ahora, alcanzando el estado de flow: conexión de inmersión total en una actividad, donde la persona experimenta máxima concentración, disfrute y una alteración en la percepción del tiempo.

Para poder tomar una ola, el surfista debe remar con fuerza, una vez arriba de la tabla la mirada es crucial, mirar el objetivo, la dirección de la ola.

El error más común es mirar los pies o la punta de la tabla, lo que suele provocar caídas. Anticipar la dirección de la ola y enfocar el objetivo es fundamental para mantener la perspectiva. Hacia dónde va la mirada, va el cuerpo, y hacia dónde van las emociones también, por ello es necesario no mirar el vacío.

Cuando el surfista salta al vacío, lo hace sin garantías, ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, en ese instante aparece un concepto clave que es el de responsabilidad subjetiva: asumir la decisión tomada y aceptar la pérdida que toda elección conlleva. En relación al vacío, como refiere Bassols, M. (2017, pág 5) el vacío siempre estará ahí, se trata de hacer algo con él: rodearlo una y otra vez. Entre la vida y la muerte hay un vacío. Un Psicoanálisis es una forma de reducir este vacío hasta hacer de él fuerza generadora, causa irrenunciable, única certeza para el ser que habla.

En este sentido, el Psicoanálisis, junto con el surf, son un modo de hacer con el vacío irreductible, imposible de decir.

Como profesionales de la salud nuestro rol es acompañar ese acto. Lo ilustra de un modo poético Gibran. K (1923) en su poema: “Dicen que antes de entrar al mar, el río tiembla de miedo, mira para atrás, para ver su recorrido, para ver las cumbres y las montañas, para ver el largo y sinuoso camino que abrió entre selvas y poblados: y ve frente a su un océano tan extenso que entrar en él solo puede ser desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera: el río no puede volver, nadie puede volver, volver atrás es imposible en la existencia. El río necesita arriesgarse y entrar en el océano. Al entrar, el miedo desaparece, porque en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino volverse océano”. Cada ola, como cada oportunidad, es irrepetible, se trata, de una remada constante ante lo impredecible. Más aún en este escenario cambiante y desafiante como es el mar.

LIC. ROSARIO GHILINI.

Especialista en Psicología Clínica de niños y adolescentes. Psicóloga en el ámbito deportivo. UNLP. Mar del Plata.

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