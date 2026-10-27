Luciano Di Santo: del comercio mayorista al proyecto de un Barrio Chino en Rosario

El recorrido profesional de Luciano Di Santo se construyó desde el conocimiento cotidiano del negocio. Comenzó en Micropack, donde pasó por distintas áreas operativas, desarrolló su carrera comercial y trabajó en compras y ventas. Ese aprendizaje lo llevó a ocupar la Gerencia General y, posteriormente, la Presidencia de la compañía.

En paralelo, desarrolló una actividad vinculada con la representación del sector empresario. Según detalla, se desempeña como vicepresidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y presidente de CADIMRO, la Cámara de Mayoristas de Rosario. Ambas funciones forman parte de una trayectoria centrada en el comercio, la gestión y la construcción de vínculos.

Tras cerrar su etapa en Micropack, orientó su experiencia hacia la intermediación estratégica entre empresarios chinos y argentinos. Ese camino tomó forma con la creación de Grupo Lemas, una consultora desde la que busca conectar actores y generar oportunidades de negocios.

La reinvención como motor del desarrollo empresarial

Para Luciano, su diferencial está en la capacidad de responder a las dificultades con propuestas concretas. La creatividad comercial, la innovación y la búsqueda de alternativas ocupan un lugar central en su manera de trabajar.

“No detenerme ante la adversidad” y buscar “ideas aplicables” son dos principios con los que describe su recorrido. A esa disposición suma la importancia de reconocer las propias fortalezas, delegar y construir equipos que permitan alcanzar objetivos compartidos.

Desde su perspectiva, uno de los principales desafíos del ámbito empresarial es adaptarse a la dinámica económica del país. Frente a ese escenario, destaca la necesidad de mejorar la eficiencia, desarrollar sinergias y aportar un valor diferencial.

La confianza y la empatía también forman parte de ese proceso. Para el empresario, los vínculos cotidianos son una base para avanzar, identificar oportunidades y estar preparados para aprovecharlas.

El proyecto de un Barrio Chino en Rosario

La iniciativa de impulsar un Barrio Chino en Rosario surgió a partir de una experiencia vinculada con el cierre de su etapa anterior. Según relata, estuvo al frente de una estructura de mil empleados y veinte sucursales. La venta de las últimas sucursales en el Barrio Chino de Buenos Aires abrió una posibilidad que luego comenzó a desarrollar junto con otros actores.

Lo que inicialmente fue una idea se transformó en un proyecto de equipo. Luciano lo presenta como una aventura para la ciudad y como resultado de los contactos construidos entre empresarios argentinos y chinos.

El desafío actual se desarrolla desde una estructura más reducida, que describe como dinámica y liviana. Aunque la escala de la organización cambió, sostiene la intención de impulsar proyectos ambiciosos y asumir nuevas responsabilidades.

Ante la pregunta sobre una posible proyección política, vincula su participación con el aporte a Rosario: entiende que trabajar por la ciudad también es una forma de hacer política, en el sentido de contribuir a resolver necesidades concretas.

Tel: 3412 725958

Mail: [email protected]

Web: www.GrupoLemas.com / www.BarrioChinoRosario.com

por CONTENT NOTICIAS