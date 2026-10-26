Liliana Soquet: salud emocional, desarrollo humano e inclusión

La salud emocional como parte del desarrollo de las personas es el eje del recorrido profesional de Liliana Soquet, licenciada en Psicología y psicoterapeuta clínica, especializada en niñez, adolescencia, discapacidad e inteligencia emocional. Su interés por este campo nació durante la infancia: siendo nieta de inmigrantes, se preguntaba de qué manera las emociones influían en el clima familiar, escolar y laboral.

Aquella inquietud se convirtió en un propósito que orientó su formación y su trabajo: contribuir al bienestar de las personas y promover entornos más saludables, inclusivos y conscientes. A lo largo de su trayectoria, vinculó la práctica clínica con la gestión del capital humano y la participación en organizaciones sociales.

Su formación en administración de organizaciones sin fines de lucro, responsabilidad social empresaria y coaching ontológico y organizacional amplió ese enfoque, al conectar el desarrollo personal con el crecimiento de los equipos y las organizaciones.

Uno de los hitos de su recorrido fue la consolidación de una consultora local de capital humano, desde la cual impulsó una filosofía de gestión centrada en las personas, sus capacidades y su potencial. En ese ámbito, también promovió proyectos de responsabilidad social, con la convicción de que las empresas pueden participar en transformaciones positivas para la comunidad.

Su experiencia en organizaciones sociales recibió distinciones como el Premio Ashoka al Emprendedor y el Premio del Banco Mundial a las Buenas Prácticas. A estos reconocimientos se suma el Diploma de Honor del Colegio de Psicólogos de San Luis, otorgado por su trayectoria y aporte comunitario. El 3 de octubre de 2026, en Madrid, recibió además el premio The Best CEO Awards – Excellence 2026, en reconocimiento a su trayectoria, su liderazgo sostenido en el tiempo y su capacidad de innovación.

El trabajo de Liliana integra la salud mental y la inteligencia emocional con el desarrollo humano, y lleva estos principios al ámbito laboral. A través de evaluaciones de potencial, entrenamientos vivenciales y programas de liderazgo, comunicación y gestión de conflictos, busca favorecer vínculos saludables, equipos comprometidos y organizaciones conscientes.

Ese compromiso también se expresa en la Fundación Todos a la Escuela, de la que es presidenta y socia fundadora. Desde allí, impulsa la mejora educativa continua mediante la responsabilidad social compartida, como parte de una tarea que vincula educación y participación comunitaria.

Desde 2021, dirige además el programa grupal Nutrición Emocional, una iniciativa que dio origen a su libro Nutrición Emocional: promoviendo hábitos saludables con la comida. Esta propuesta forma parte de su trabajo de acompañamiento emocional y promoción del bienestar.

Actualmente, sus objetivos incluyen ampliar el alcance de estas iniciativas, generar nuevas alianzas y desarrollar un espacio virtual de formación y capacitación que favorezca la inclusión laboral de personas con discapacidad que se desenvuelven de manera autónoma. En paralelo, continúa impulsando propuestas de orientación ocupacional, acompañamiento emocional y bienestar organizacional.

Con la educación, la inclusión y la salud emocional como pilares de su actividad, Liliana busca transformar conocimientos en oportunidades y contribuir al desarrollo de las personas y de las comunidades en las que participa.



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