BASLY GIN: una historia de pasión e identidad patagónica

BASLY GIN nació en Viedma, Río Negro, del deseo de Rafael Basly de crear un producto propio que expresara su identidad y acompañara momentos de encuentro, amistad y disfrute. Lo que comenzó como un hobby, impulsado por la curiosidad y el interés por emprender, se convirtió en un proyecto familiar que lleva casi tres años de trabajo, aprendizaje y crecimiento.

El nombre de la marca tiene un significado personal: Basly es el apellido de su creador. Incluirlo en cada botella representa una responsabilidad que atraviesa el desarrollo del emprendimiento y el cuidado de sus productos. Desde esa elección, la propuesta reúne la dedicación familiar con la intención de construir una identidad reconocible dentro del mundo del gin.

Gin artesanal con identidad de Viedma

Bajo el lema “Destilado en el corazón de Viedma”, la marca busca expresar su pertenencia a la capital rionegrina y a la Patagonia argentina. Ese vínculo con el territorio forma parte de su identidad y del camino que proyecta para los próximos años.

La elaboración artesanal, la investigación y la búsqueda de nuevos sabores son los ejes de su propuesta. BASLY GIN trabaja con 11 botánicos y cuenta con seis variedades: London Dry Original, London Dry Frutos Secos, Old Tom Cítrico, Old Tom Frutos Rojos, Old Tom Frutos del Bosque y Old Tom Frutos Tropicales.

Cada una propone un perfil diferente dentro del catálogo. La intención es desarrollar alternativas con personalidad propia, manteniendo una misma forma de trabajo, basada en la dedicación y la experimentación. Así, la diversidad de variedades acompaña el interés de la familia por seguir explorando posibilidades dentro de la categoría.

Del hobby al desarrollo de un emprendimiento familiar

El crecimiento de BASLY GIN fue gradual e independiente. Durante estos casi tres años, la familia reinvirtió sus recursos y sumó conocimientos a través de la investigación, las pruebas y la experiencia de elaboración.

Entre los avances del proyecto se encuentran la obtención de la habilitación municipal para pequeñas unidades productivas y la realización de análisis de sus productos. Estos pasos acompañaron la transformación de una actividad que había comenzado por interés personal en un emprendimiento con objetivos comerciales.

El proceso también implicó aprender a sostener el desarrollo de la marca con recursos propios, mejorar su propuesta y definir hacia dónde orientar el crecimiento. La experiencia acumulada permitió darle continuidad al proyecto y establecer nuevas metas.

Consolidación regional y nuevos puntos de venta

Los próximos pasos apuntan a consolidar la presencia en Viedma y la comarca, ampliar su participación en el mercado y llegar a nuevos puntos de venta de la Argentina. Para acompañar esos objetivos, el emprendimiento busca fortalecer su capacidad productiva y avanzar hacia un espacio propio de elaboración.

La proyección comercial está vinculada, además, con el deseo de mostrar el potencial emprendedor de la región. Para Rafael, crecer significa sostener el cuidado asociado a su apellido y llevar la identidad de Viedma y la Patagonia a los lugares donde lleguen sus botellas.

Tel: 2920 651659

Instagram: @baslygin

Mail: [email protected]

por CONTENT NOTICIAS