GGOBBI: desarrollos inmobiliarios con diseño e identidad para mejorar la calidad de vida

La calidad de vida ocupa un lugar central en la propuesta de GGOBBI. El grupo inversor nació con la intención de desarrollar proyectos inmobiliarios que aporten un valor distintivo a las ciudades, a partir de una premisa: construir implica pensar tanto en los espacios como en la experiencia de quienes los habitan.

Desde sus comienzos, la compañía vinculó su actividad con la arquitectura y el diseño, con el propósito de crear desarrollos que puedan convertirse en referentes de su entorno. Esa perspectiva orienta la elección y la planificación de sus proyectos, donde la calidad constructiva, la funcionalidad y la identidad arquitectónica forman parte de un mismo concepto.

Para el grupo, el valor de un emprendimiento también se expresa en su contribución al entorno urbano y en su capacidad de responder a las necesidades de la sociedad. Por eso, su enfoque pone el acento en desarrollar con una intención definida y evaluar qué puede aportar cada propuesta al lugar donde se integra.

Una trayectoria inmobiliaria que dio origen al grupo

La consolidación de GGOBBI como grupo inversor estuvo precedida por una trayectoria en el sector inmobiliario con un fuerte enfoque comercial. Ese recorrido permitió observar las demandas del mercado, las expectativas de los clientes y las necesidades de las ciudades.

La experiencia incluyó la comercialización de proyectos de terceros y la construcción para clientes particulares. Con el tiempo, esas actividades dieron paso a la inversión de capital propio y al desarrollo de emprendimientos bajo una visión compartida.

Ese proceso dio forma a una filosofía que la compañía resume como desarrollar “no por casualidad, sino por causalidad”: cada proyecto parte de una necesidad identificada y busca ofrecer una respuesta con características propias.

La marca aspira a construir una identidad asociada al diseño, la innovación y la experiencia de habitar. Su objetivo es que cada desarrollo se distinga por una propuesta en la que la sofisticación arquitectónica conviva con la calidad y el uso cotidiano de los espacios.

LUX 715 y Jardín de Mercedes: proyectos de distintas escalas

Actualmente, el grupo trabaja en propuestas que abarcan desde edificios residenciales boutique hasta desarrollos urbanos de mayor superficie. Entre ellas se encuentra LUX 715, ubicado en pleno centro de Cipolletti, que está próximo a su finalización.

Otro de sus proyectos es Jardín de Mercedes, una urbanización planificada de 50 hectáreas en el acceso a Allen. La propuesta contempla un gran parque central de mil metros de extensión, como parte de su concepción del espacio urbano.

Ambos emprendimientos expresan la decisión de trabajar en distintas escalas, manteniendo una misma orientación: crear espacios con identidad propia y atención a la calidad de vida.

Hacia adelante, GGOBBI proyecta continuar con desarrollos de diversos tamaños y propósitos. Su visión de largo plazo se apoya en una pregunta que guía las decisiones del grupo: qué valor real aporta cada nuevo proyecto al desarrollo de la ciudad y de la sociedad.

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por CONTENT NOTICIAS