Cristian Croche: experiencia, compromiso y cercanía en el asesoramiento previsional

El asesoramiento previsional es fundamental para planificar la jubilación y tomar decisiones sobre el futuro. Con más de 25 años de experiencia, Cristian Croche, fundador de Consultora Previsional, combina conocimiento técnico, responsabilidad y atención personalizada para acompañar a personas y organizaciones en sus procesos previsionales.

¿Cómo comenzó tu recorrido profesional y cuáles fueron los momentos que marcaron tu carrera hasta llegar a tu presente actual?

Mi recorrido profesional comenzó en 1998, cuando ingresé como administrativo en un estudio dedicado a jubilaciones y pensiones. En ese entonces, realizaba trámites ante la ex AFIP, hoy ARCA. En 2002 decidí independizarme y fundé la Consultora Previsional Cristian Croche.

Gran parte de mis conocimientos los adquirí en el día a día, escuchando las dificultades de las personas que buscaban acceder a su jubilación. Muchas veces pensaba que esas personas podrían haber sido mis propios padres. Esa reflexión marcó mi manera de entender la profesión y fortaleció mi compromiso con un asesoramiento responsable, cercano y humano.

A lo largo de estos años, también consideré fundamental la capacitación continua, participando en cursos, jornadas y congresos especializados en materia previsional. Entiendo que es una actividad que exige actualización permanente, tanto por los cambios normativos como por la complejidad de cada situación particular.

Hoy sigo trabajando con la misma convicción que tuve desde el comienzo: brindar asesoramiento profesional y personalizado, entendiendo que detrás de cada trámite hay una persona, una historia y un proyecto de vida.

¿Cuál es tu diferencial dentro de tu profesión y qué valores sostenés en cada proyecto que llevás adelante?

Mi diferencial es combinar experiencia y conocimiento técnico con una atención personalizada, adaptada a las necesidades de cada cliente.

Realizamos trámites previsionales en todo el país, acompañando a cada persona durante su proceso. Mis valores fundamentales son la responsabilidad, el compromiso, la empatía y la confianza. Busco que cada cliente se sienta escuchado y acompañado.

¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades que encontrás dentro de tu ámbito de trabajo?

Uno de los principales desafíos es la complejidad del sistema previsional y la falta de información clara. Veo una gran oportunidad en la planificación anticipada, que permite evaluar alternativas y tomar decisiones con mayor previsibilidad.

También considero importante acercar estos servicios a las empresas para acompañar a sus empleados durante la transición hacia la jubilación.

¿Qué proyectos, objetivos o nuevos caminos estás desarrollando de cara al futuro?

Mi objetivo es consolidar el crecimiento de la consultora, fortalecer los servicios para particulares y empresas e impulsar la planificación previsional.

Quiero diversificar nuestras propuestas y continuar difundiendo información clara y accesible. Me motiva seguir creciendo profesionalmente, generando herramientas que aporten valor y combinando experiencia con cercanía humana para ayudar a las personas y organizaciones a tomar decisiones con mayor tranquilidad y confianza.

Acompañar con claridad y compromiso, para que cada decisión previsional se tome con confianza y una mirada puesta en el futuro.



Web: www.previsionalcroche.com.ar

Email: [email protected]

Instagram: @consultoracroche

WhatsApp 11-6931-6568

por CONTENT NOTICIAS