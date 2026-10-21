BG Company: regalos corporativos y experiencias para fortalecer los vínculos laborales

Un nacimiento, el comienzo de las clases o un encuentro de equipo pueden convertirse en oportunidades para expresar reconocimiento dentro de una organización. BG Company trabaja sobre esos momentos a través de regalos corporativos, experiencias y eventos diseñados para fortalecer la relación entre las empresas y sus colaboradores.

Su historia comenzó bajo el nombre de Baby Gift, con una propuesta específica: ajuares para recién nacidos que las áreas de Recursos Humanos entregaban a quienes se convertían en madres o padres. Con el tiempo, los propios clientes impulsaron la incorporación de kits escolares, cajas navideñas y obsequios para otras ocasiones.

Detrás del proyecto está Virginia Solía, quien creció en una familia de comerciantes de Morón, donde aprendió el valor de escuchar y construir relaciones de confianza. Su formación en Relaciones Humanas y Públicas y un máster en Marketing Estratégico complementaron esa experiencia.

La idea de emprender tomó forma después del nacimiento de su primer hijo, Mateo. Mientras buscaba una actividad que pudiera iniciar desde su casa, recibió un regalo por la llegada del bebé. Ese gesto despertó su interés por desarrollar obsequios personalizados con entrega a domicilio y dio origen a la empresa.

Regalos corporativos con un propósito de reconocimiento

La transformación de Baby Gift en BG Company acompañó la ampliación de sus servicios y las necesidades de sus clientes. La compañía trabaja exclusivamente para las áreas de Recursos Humanos, con propuestas diseñadas según la cultura y los objetivos de cada organización, centradas en la experiencia del colaborador y su entorno familiar.

Para la compañía, diseñar una acción comienza por comprender qué quiere comunicar cada organización, qué vínculo busca fortalecer y qué significado puede tener el gesto para quien lo recibe. Esa información orienta la elección de los productos y las experiencias.

“Un regalo, por sí solo, no construye una cultura de reconocimiento”, plantea Virginia. Desde esa perspectiva, los obsequios deben guardar coherencia con la manera en que una empresa escucha, acompaña y valora a sus equipos durante todo el año.

La cercanía con clientes y proveedores constituye otro eje de su trabajo. Según su fundadora, sostener esos vínculos permitió adaptar la propuesta, atravesar cambios y encontrar oportunidades a lo largo de casi tres décadas.

BG Holistic y el desarrollo de experiencias de bienestar

La evolución de la compañía también incluye BG Holistic, una unidad de negocio dedicada a organizar encuentros orientados a promover un liderazgo comprometido y consciente. Su incorporación amplía las posibilidades de acompañar a las organizaciones mediante eventos y experiencias de bienestar.

Hacia adelante, BG Company proyecta desarrollar soluciones más personalizadas, que contemplen las distintas etapas de la vida de los colaboradores y la cultura de cada empresa. También busca generar encuentros que permitan comunicar, integrar, agradecer y fortalecer el sentido de pertenencia más allá de las fechas tradicionales.

El objetivo es consolidar a la compañía como un socio estratégico de las áreas de Recursos Humanos, construyendo una red de profesionales y referentes que contribuya a un mundo laboral más humano.

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por CONTENT NOTICIAS