Tizado: una historia de trayectoria, cercanía y compromiso con las personas

Fundada en 1979 por Roberto Tizado, Tizado nació como una inmobiliaria de barrio y, con el paso de los años, se consolidó como una empresa de amplia presencia geográfica y más de cuatro décadas de trayectoria en el mercado inmobiliario argentino. Su crecimiento estuvo acompañado por una filosofía de trabajo que prioriza la cercanía con los clientes, el compromiso de sus equipos y la construcción de relaciones duraderas.

Una trayectoria construida junto a las personas

A lo largo de su historia, Tizado desarrolló una identidad propia, sostenida por equipos comerciales en los que muchos de sus líderes crecieron junto con la empresa. Laura Ricchio, gerente de Nordelta, y Carolina Zottola, gerente de Puertos, son dos ejemplos de ese recorrido: ambas cuentan con más de 20 años de trayectoria dentro de la organización.

Sus historias reflejan una cultura de trabajo basada en el compromiso, la experiencia y los vínculos construidos a lo largo del tiempo. Para Tizado, el crecimiento de la empresa también está ligado a las personas que forman parte de ella y contribuyen a su desarrollo cotidiano.

Ese vínculo constituye uno de sus principales pilares. La cercanía, la calidez y la atención personalizada definen la manera en que acompaña a cada cliente, buscando comprender sus necesidades e involucrarse en cada etapa de la búsqueda de una propiedad.

Desde esta perspectiva, cada operación inmobiliaria representa mucho más que una transacción: detrás de ella existen proyectos, expectativas y decisiones importantes en la vida de las personas.

Innovación y compromiso con la atención al cliente

Con el paso del tiempo, Tizado amplió su presencia y profundizó su compromiso con la calidad del servicio. La capacitación constante de sus equipos, la mejora de los procesos y la incorporación de nuevas herramientas forman parte de una búsqueda permanente por ofrecer un asesoramiento cada vez más profesional, sin perder la cercanía que caracteriza a la empresa.

De cara al futuro, su objetivo es continuar creciendo y consolidarse como una de las inmobiliarias referentes en calidad de atención al cliente. En un sector atravesado por la innovación y la tecnología, apuesta por incorporar soluciones que acompañen la evolución del mercado, manteniendo a las personas como eje central de su actividad.

Más allá de cada operación, la confianza ocupa un lugar fundamental en su manera de trabajar. Acompañar a los clientes durante todo el proceso, comprender sus necesidades y estar presentes en decisiones significativas son aspectos que forman parte de su identidad.

Para Tizado, que un cliente vuelva a elegirla o la recomiende representa una de las mayores muestras de reconocimiento. Esa confianza, construida a lo largo de los años, continúa siendo uno de los principales motores de su crecimiento y de su proyección hacia el futuro.

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por CONTENT NOTICIAS