Las compras al exterior crecieron 274%: cómo comprar en Estados Unidos desde Argentina

Las compras de los argentinos en el exterior atraviesan un fuerte crecimiento. Durante 2025, las importaciones realizadas mediante servicios de courier pasaron de USD 239 millones a USD 894 millones, lo que representó un incremento interanual del 274%.

El dato refleja un cambio importante en los hábitos de consumo y en la utilización de los servicios de envíos internacionales. Tecnología, indumentaria, calzado, accesorios, artículos para el hogar y productos que no siempre se encuentran disponibles en el mercado argentino forman parte de una oferta internacional cada vez más accesible.

Para quienes buscan comprar en el exterior, Estados Unidos aparece como uno de los mercados con mayor variedad de marcas, modelos y tiendas. Sin embargo, encontrar el producto es solo una parte del proceso: después hay que resolver cómo recibirlo, trasladarlo hasta Argentina, gestionar su ingreso al país y completar la entrega.

Empresas especializadas como Del Mundo Courier permiten centralizar ese recorrido, desde la recepción del producto en Miami hasta su entrega en el domicilio del comprador en Argentina.

“Estados Unidos tiene una oferta enorme y muchas veces aparecen precios, modelos o marcas que no están disponibles en Argentina. Nuestro trabajo es simplificar todo lo que viene después de la compra: recibir el producto en Miami, preparar el envío, gestionar la parte aduanera y hacerlo llegar hasta la puerta del cliente”, aseguran desde Del Mundo Courier.

Cómo comprar en Estados Unidos y recibir el pedido en Argentina

El sistema de Del Mundo Courier comienza con el registro del usuario en su plataforma. A partir de allí, el cliente obtiene una dirección en Estados Unidos que puede utilizar como domicilio de entrega al realizar sus compras online.

De esta manera, quienes compran en tiendas estadounidenses pueden enviar sus pedidos directamente al depósito de Del Mundo Courier en Miami.

Una vez que el producto llega al depósito, la empresa se encarga de recibirlo, inspeccionarlo y preparar el paquete para su traslado internacional. Luego realiza el despacho hacia Argentina, gestiona los trámites aduaneros correspondientes y proporciona un código de seguimiento hasta completar la entrega en el domicilio indicado.

En condiciones normales de operación, Del Mundo Courier estima aproximadamente siete días hábiles para completar el envío desde Estados Unidos, aunque los plazos pueden variar ante controles o retenciones aduaneras.

“El concepto de puerta a puerta busca justamente que el cliente no tenga que resolver por separado cada etapa de un envío internacional. Puede hacer su compra desde Argentina, utilizar nuestra dirección en Miami y, desde que recibimos el producto, nosotros nos ocupamos del proceso hasta que llega a su domicilio”, explican desde la compañía.

Amazon, eBay y Walmart: dónde comprar en Estados Unidos

Una de las principales ventajas del mercado estadounidense es la cantidad de tiendas y marketplaces disponibles para encontrar productos de prácticamente cualquier categoría.

Amazon es una de las alternativas más conocidas por la amplitud de su catálogo. Tecnología, celulares, computadoras, auriculares, artículos para el hogar, indumentaria, calzado, herramientas y equipamiento deportivo forman parte de una oferta que reúne tanto grandes marcas como vendedores especializados.

eBay suma la posibilidad de encontrar productos nuevos, usados y artículos específicos que pueden resultar difíciles de conseguir por otros canales. Walmart, por su parte, dispone de un amplio catálogo de electrónica, hogar, juguetes, indumentaria y productos de consumo.

A estas plataformas se agregan las tiendas oficiales de marcas internacionales de tecnología, moda, deporte y otros rubros. En muchos casos, comprar directamente en Estados Unidos permite acceder a modelos, talles, colores o versiones que no se comercializan oficialmente en Argentina.

La dirección proporcionada por Del Mundo Courier permite utilizar el depósito de Miami como punto de recepción de esas compras y gestionar posteriormente su traslado hacia el país.

“Muchas veces el precio es importante, pero no es el único motivo por el que nuestros clientes compran en Estados Unidos. Hay quienes buscan un modelo puntual, una marca específica o un producto que directamente no encuentran en Argentina. Tener acceso al mercado estadounidense amplía muchísimo las posibilidades”, señalan desde Del Mundo Courier.

Cómo funciona el servicio puerta a puerta

La logística es uno de los puntos centrales de cualquier compra internacional. En el caso de Del Mundo Courier, el proceso busca concentrar las diferentes etapas en un mismo servicio.

El usuario realiza la compra y utiliza su dirección asignada en Miami. El paquete llega al depósito de la compañía, donde es recibido y preparado para su traslado. Posteriormente, se realiza el envío internacional, se gestiona el proceso aduanero en Argentina y, finalmente, se coordina la entrega en el domicilio del destinatario.

El cliente cuenta, además, con seguimiento del envío durante todo el proceso.

Este modelo permite realizar una compra desde una computadora o teléfono en Argentina y recibir el producto sin tener que organizar de manera independiente cada instancia logística entre Estados Unidos y el país.

¿Qué pasa si el comprador no tiene tarjeta o prefiere delegar la compra?

También existe una alternativa para quienes encuentran un producto en Estados Unidos, pero no quieren o no pueden realizar directamente la operación.

En estos casos, el usuario puede enviar a Del Mundo Courier el enlace del artículo que desea adquirir. La empresa realiza una cotización que contempla la compra y el envío internacional y, una vez aceptada, gestiona la adquisición del producto.

De esta forma, el servicio no se limita al traslado desde Miami. El cliente puede delegar también la compra y concentrar en una misma empresa la adquisición, la logística internacional, el proceso de ingreso a Argentina y la entrega final.

Instagram: @delmundocourier

WhatsApp: +54 9 11 2250-2029

por CONTENT NOTICIAS